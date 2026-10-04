مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية شهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وصول إجمالي الاحتياطي إلى 57.2 مليار دولار، فيما تجاوز حجم العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي 37 مليار دولار.

الشهر الأخير البنك المركزي

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية: «إحنا النهاردة الحمد لله الشهر الأخير البنك المركزي أعلن إن الاحتياطي وصل إلى 57.2 مليار دولار».

حجم العملات الأجنبية

وأضاف: «مش فقط مرتبط إن سعر الذهب زاد؛ ولكن مرتبط إن حجم العملات الأجنبية اللي موجودة من هذا الاحتياطي تجاوزت 37 مليار دولار».

استقرار الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تعكس، من وجهة نظره، نجاح سياسة مرونة سعر الصرف في دعم استقرار الاقتصاد المصري، قائلًا: «ده لوحده يعني بيؤكد إن الحمد لله إن سياسة مرونة سعر الصرف أدت فعلًا إلى استقرار الاقتصاد المصري».

توافر العملة الأجنبية

وأشار إلى أن توافر العملة الأجنبية؛ انعكس على قدرة المصانع والمنتجين على تدبير احتياجاتهم، مؤكدًا: «مفيش النهاردة مصنع أو منتج داخل الدولة المصرية واحتياجاته من العملة الصعبة كلها موجودة وملبية».

وأضاف أن ذلك انعكس بدوره على الأسواق، موضحًا: «ده منعكس النهاردة في نوع من الاستقرار في أسعار السلع وتوفر السلع، كلها موجودة في السوق المصري».

التعامل مع المتغيرات الخارجية

وأكد مدبولي أن تحسن موارد النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار التحويلات والاستثمارات، يمثل أحد المؤشرات المهمة على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية والحفاظ على توافر احتياجات السوق من السلع ومستلزمات الإنتاج.