وزير التعليم العالي: فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لقانون خاص بها

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فروع الجامعات الأجنبية تخضع لقانون خاص بها ومطبق منذ السابق، موضحًا أن قواعد القبول بالكليات التابعة لهذه الفروع، ومنها كليات الطب، تخضع لمعايير خاصة بالجامعة الأم التي أنشأت الفرع، وفقًا لقانون إنشائها.

وأوضح قنصوة، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع معايير للالتحاق، وبصفة خاصة في تخصصات محددة، بما يضمن توافقها مع المعايير الأخرى المطبقة في المسارات المختلفة للالتحاق بالجامعات العالمية، مشددًا على ضرورة عدم وجود تعارض بين هذه المعايير.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الطالب الملتحق بالتخصص، ولا سيما تخصص الطب، إلى المستوى العلمي المطلوب، بما يؤهله لممارسة المهنة بالمستوى اللائق بعد التخرج.

وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على الحفاظ على مستوى خريجي كليات الطب، وكذلك سمعة الطبيب المصري، مشددًا على أن الوزارة تعمل بكل ما تستطيع لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الوصول إلى إطار واضح يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة، بما يُسهم في الحفاظ على مستوى الخريجين وسمعة الطب المصري.