التعليم العالي: غدًا إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأربعاء، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتتضمن نتيجة المرحلة الثانية ترشيحات الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة للمرحلة، وفقًا لقواعد وضوابط التنسيق، وبما يتناسب مع مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم والأعداد المقررة للقبول بالكليات والمعاهد.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان النتيجة، تمهيدًا لإتاحتها للطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها وإعلانها.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور متابعة المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعرف على التوقيت المحدد لإعلان النتيجة، والحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار أو توقعات عبر صفحات ومصادر غير رسمية.

كما تؤكد الوزارة أن نتيجة المرحلة الثانية ستظهر للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/