قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة
رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: غدًا إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأربعاء، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتتضمن نتيجة المرحلة الثانية ترشيحات الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة للمرحلة، وفقًا لقواعد وضوابط التنسيق، وبما يتناسب مع مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم والأعداد المقررة للقبول بالكليات والمعاهد.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان النتيجة، تمهيدًا لإتاحتها للطلاب إلكترونيًا فور اعتمادها وإعلانها.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور متابعة المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعرف على التوقيت المحدد لإعلان النتيجة، والحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار أو توقعات عبر صفحات ومصادر غير رسمية.

كما تؤكد الوزارة أن نتيجة المرحلة الثانية ستظهر للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية من التنسيق نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

اوتاكا وهدير

التيك توكر أوتاكا يطعن بالنقض على حكم حبسه سنتين.. ويطالب بوقف التنفيذ والبراءة

ناصر ماهر

مستند| حبس ناصر ماهر 6 أشهر في واقعة الاعتداء على فرد أمن.. خاص

الاب الضحية

هدد بإشعال النيران في والديه.. سقوط الإبن العاق في قبضة أمن الغربية

بالصور

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد