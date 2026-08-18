برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع تطوير التعليم العالي على رأس أولويات الدولة

أكد النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالجامعات أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل والتطور التكنولوجي.

وقال رشوان إن توجيه الرئيس بإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية يمثل رسالة واضحة بأهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة مع التوسع في تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والجامعات التكنولوجية والهندسة والعلوم والقطاع الطبي، بما يفتح أمام الشباب مسارات جديدة للتوظيف ويعزز تنافسية الخريج المصري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة، إلى جانب دعم إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يمثل خطوة مهمة لنقل الخبرات العالمية وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن التعاون الدولي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على مهارات الطلاب وقدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف النائب محمد رشوان أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إلى جانب مبادرات التدريب وتنمية مهارات المستقبل، يعزز قدرة الجامعات المصرية على إعداد خريجين قادرين على التعامل مع وظائف المستقبل والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التطوير وقياس جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.