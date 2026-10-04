وزير الخارجية : مصر قدمت الدعم العسكري لعدد من الدول الخليجية بناء على طلبها

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تحركت منذ اليوم الأول للاعتداءات الإيرانية على عدد من دول الخليج، مؤكدًا أن القاهرة كانت في مقدمة الدول التي أدانت تلك الاعتداءات.

تقديم مختلف أشكال الدعم للدول الشقيقة

وقال عبدالعاطي، خلال استضافته على قناة «المشهد»، إن مصر أكدت بشكل كامل رفضها لأي مساس بسيادة الدول الخليجية ووحدة وسلامة أراضيها، كما عرضت تقديم مختلف أشكال الدعم للدول الشقيقة.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر قدمت بالفعل دعمًا ماديًا وعسكريًا لعدد من الدول الخليجية بناءً على طلبها، مؤكدًا أن القاهرة استجابت للطلبات التي تقدمت بها بعض الدول الشقيقة.

تقديم كل أشكال الدعم الممكنة

وأضاف أن مصر عرضت تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، إلى جانب الدعم السياسي، مشددًا على أن أمن دول الخليج يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأمن واستقرار مصر.

الموقف المصري تجاه دول الخليج

وأكد عبدالعاطي أن الموقف المصري تجاه دول الخليج يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة بين مصر والدول العربية الشقيقة، مشددًا على أن القاهرة لا يمكن أن تتأخر عن دعم أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنهم وسيادتهم.

ثوابت واضحة تستهدف حماية الأمن القومي

وأشار إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار ثوابت واضحة تستهدف حماية الأمن القومي المصري، ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على أمن الدول العربية وسلامة أراضيها.