أول تجربة في أفريقيا.. تنظيم الإتصالات: مصر تختبر تشغيل خدمات المحمول استعدادًا للجيل السادس

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر تجري أول تجربة في أفريقيا لاختبار تشغيل خدمات التليفون المحمول، في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة مع بدء تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس والاستعداد للانتقال مستقبلًا إلى تقنيات الجيل السادس.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الجهاز يعمل على اختيار الأجيال الجديدة من تكنولوجيات الاتصالات ووضع خطط مستقبلية تضمن مواكبة التطور المستمر، مشيرًا إلى التوجه نحو تحديث الترددات بشكل دوري كل 5 سنوات بما يتناسب مع احتياجات السوق والتطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن الترددات تمثل أهمية خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو غياب تغطية شبكات المحمول، حيث يسهم توفير الترددات المناسبة في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية.

تحقيق سرعات أعلى بكثير من السرعات الحالية

وتابع أن التقنيات الجديدة ستسهم في تحقيق سرعات أعلى بكثير من السرعات الحالية، بما يعزز جودة خدمات الاتصالات والإنترنت ويدعم التوسع في التطبيقات والخدمات الرقمية الحديثة.