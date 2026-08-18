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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس تضع التعليم على طريق التحول الرقمي وربطه باحتياجات سوق العمل

الدكتورة غادة البدوي
الدكتورة غادة البدوي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة التعليم باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت البدوي، في تصريحات خاصة، إن توجيه الرئيس بمواصلة التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية، يؤكد أن عملية تطوير التعليم يجب أن تتجاوز مجرد تحديث المحتوى، لتشمل بناء منظومة متكاملة تستهدف تنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشارت إلى أن ما تم استعراضه بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وتطوير نظام الثانوية العامة، بالتوازي مع تعزيز التعاون التعليمي مع دول مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا، يعكس حرص الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية الناجحة، مع مراعاة طبيعة واحتياجات المجتمع المصري.

الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشادت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس المتعلقة بالتوسع في الرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن امتلاك المهارات الرقمية أصبح ضرورة أساسية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.

وأضافت أن التركيز على مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال، يفتح أمام الطلاب والشباب فرصًا جديدة للتأهيل والاندماج في الوظائف المستقبلية، ويساعد على بناء كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي.

وأكدت «البدوي» أن توجيه الرئيس بربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم العالي، موضحة أن زيادة أعداد الطلاب في الجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والعلوم والهندسة والقطاعات الطبية والتمريض والزراعة والسياحة والفنادق، تعكس توجهًا نحو إعداد خريجين تتناسب تخصصاتهم مع الطلب الفعلي على العمالة.

ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في أعداد المقبولين ببعض التخصصات التي لا تتناسب معدلات خريجيها مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف، ورفع مستوى تنافسية الخريج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بالتأكيد على أن استمرار تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية وإنشاء أفرع للمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، إلى جانب التوسع في «أكاديمية مهارات المستقبل» وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوات مهمة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ترتبط باقتصاد المعرفة والابتكار، وتدعم قدرة الشباب المصري على مواكبة وظائف المستقبل.

الدكتورة غادة البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة التعليم والبحث العلمي التنمية المستدامة

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