لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لكزس ار زد موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لكزس ار زد موديل 2027 ، وتنتمي ار زد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

تحصل سيارة لكزس ار زد موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وبها قوة 408 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

زودت سيارة لكزس ار زد موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات لكزس ار زد موديل 2027

تحتوي سيارة لكزس ار زد موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

لكزس ار زد موديل 2027

ويوجد بـ سيارة لكزس ار زد موديل 2027 ، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 ملايين و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 ملايين و 850 ألف جنيه .