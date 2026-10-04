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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اوبل جراند لاند 2027 تباع بهذه المواصفات

اوبل جراند لاند موديل 2027
اوبل جراند لاند موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اوبل جراند لاند موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل جراند لاند موديل 2027 ، وتنتمي جراند لاند لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

تحصل سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اوبل جراند لاند موديل 2027

زودت سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار وضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مقاعد كهربائية .

اوبل جراند لاند موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية .

وسائل الأمان بـ اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

تمتلك سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها 
حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات اماميه .

سعر اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 974 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 124 ألف جنيه .

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