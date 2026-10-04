ارتشي أوين يحقق فوزه الأول في فورمولا 4 السعودية على حلبة جدة

حقق السائق الويلزي ارتشي أوين فوز تاريخي في افتتاح منافسات الموسم الثالث من بطولة فورمولا 4 السعودية 2026، بعدما حسم السباق الأول من الجولة الافتتاحية التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة، في البطولة المعتمدة رسميا من الاتحاد الدولي للسيارات "FIA"، تحت الإشراف الرياضي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتمكن أوين سائق فريق «سيڤن توينتي 3 ريسينغ»، من تسجيل أول انتصار في مسيرته بسباقات فورمولا 4، وذلك خلال مشاركته الثانية فقط في هذه الفئة، بعدما قدم سباق قوي مكنه من تحويل انطلاقته من المركز الرابع إلى صدارة الترتيب.

وحافظ البريطاني هاريسون ماكي، سائق فريق "ايكونا من أرامكو ديجيتل"، على المركز الثاني، بفارق 4.232 ثواني عن المتصدر، بينما أنهى النمساوي مارلون باير، سائق فريق "راب اند فلاي"، السباق في المركز الثالث، بفارق 4.521 ثواني.

وشهدت المنافسات تغيرات لافتة في مراكز المقدمة، إذ تراجع ماكي، الذي انطلق أولا، إلى المركز الثاني، فيما فقد باير مركزه الثاني الذي بدأ منه السباق.

وعلى صعيد السائقين السعوديين، نجح فارس أورقنجي، ممثل فريق "سيبراني من أرامكو ديجيتل"، في التقدم من المركز الـ11 إلى التاسع عند خط النهاية، بينما تراجع مواطنه عبدالله كامل من المركز الخامس إلى المركز الـ14.

واكتمل ترتيب المراكز العشرة الأولى بوصول الألماني أمين كارا عثمان رابعا، والسنغافوري إسحاق سياه خامسا، والكندي لوكاس نانجي سادسا، والأمريكي ديڤين والتز سابعا، والهندي فير تشوبرا ثامنا، والإماراتي زكريا دوله عاشرا.