كشف المطرب عمر كمال عن جانب إنساني من حياته، متحدثًا عن الضغوط النفسية والمسؤوليات التي يتحملها، وخوفه المستمر من العودة إلى الفقر بعد سنوات من التعب والاجتهاد في العمل، مؤكدًا أنه رغم النجاح الذي حققه، لا يزال يشعر بالإرهاق ويفكر أحيانًا في التوقف عن العمل.

عمر كمال يكشف لحظة انهياره في حضن والدته

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه مر بلحظة شعر خلالها بحاجته إلى الدعم والاحتواء من والدته، بعدما عاد من العمل مرهقًا.

وروى تفاصيل الموقف قائلًا: «فيه يوم كنت جاي من الشغل تعبان، بعت لأمي رسالة على الواتساب وهي في الأوضة اللي جنبي، قلت لها عايزك تحضنيني، وقعدت أعيط».

وأضاف: «قعدت أعيط في حضن أمي لحد ما ارتحت، أنا بخاف أرجع تاني لزمان، وطول الوقت بجتهد من أول ما أصحى من النوم، وطول الوقت بكون عايز أبطل الشغلانة من التعب اللي أنا فيه».