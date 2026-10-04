الفاروميو تونالي.. SUV إيطالية بقدرات الدفع الكلي

تنتمي ألفا روميو إلى الصانع الإيطالي، إذ تأسست في مدينة ميلانو يوم 24 يونيو عام 1910 تحت اسم A.L.F.A، قبل أن يرتبط اسمها لاحقًا باسم نيكولا روميو ليصبح الاسم المعروف حاليًا بألفا روميو.

وتأتي ألفا روميو تونالي كإحدى أبرز سيارات العلامة في فئة الـSUV المدمجة، مع تصميم يحمل الطابع الإيطالي المعروف، إلى جانب حزمة كبيرة من التقنيات.

ألفا روميو تونالي

محرك بنزين تيربو يولد 256 حصانًا

تعتمد تونالي على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وتصل قوة المحرك إلى 256 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 400 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD.

أبعاد ألفا روميو تونالي

تصل أبعاد ألفا روميو تونالي إلى 4,528 مم طولًا و1,841 مم عرضًا، بينما يبلغ ارتفاعها 1,693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,636 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 1,692 كجم، بينما توفر منطقة الأمتعة الخلفية سعة تصل إلى 500 لتر.

ألفا روميو تونالي

وتظهر تونالي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بالتقنية نفسها، كما تعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى منظومة من الشبكات الثلاثية المتعددة الفتحات.

أبرز تجهيزات ألفا روميو تونالي

تحصل السيارة ألفا روميو تونالي على مقاعد بفرش يجمع بين القماش والجلد، مع مقعد للسائق يمكن ضبطه كهربائيًا، ويستخدم المقود كسوة جلدية مع وظائف متعددة، في حين تضم لوحة العدادات شاشة رقمية بقياس 12.3 بوصة.

ألفا روميو تونالي

وتضم ألفا روميو تونالي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 10.2 بوصة تشغيل مجموعة من الوظائف الرقمية، مع دعم Bluetooth وApple CarPlay وAndroid Auto، كما تتضمن السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول.

كما تضم تونالي مجموعة من تقنيات الحماية ومساعدة السائق، إلى جانب مستشعرات للحركة وكاميرا مخصصة للمتابعة والرصد، مع وجود نظام لمراقبة النقاط العمياء، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تتعلق بالحماية، وبرامج المكابح المتطورة.