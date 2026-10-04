قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 6 ساعات .. فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسوان ينجح في إعادة «يد مبتورة»
«الجدار الفولاذي» .. وزير الخزانة الأمريكي يكشف تفاصيل الحملة ضد إيران وعزلها اقتصاديًا
عبد الله عمر: مواجهة جنوب أفريقيا «اختبار حقيقي جديد» لـ حسام حسن
خبير تربوي: الرياضيات تُنمّي التفكير المنطقي والناقد ولا يمكن الحكم على المنهج من أسبوع واحد
لمناقشة أوضاع المنتخب.. اجتماع رباعي بين أبوريدة والدرندلي وحسام وإبراهيم حسن عقب مواجهة جنوب إفريقيا
«أكسيوس»: أمريكا طردت دبلوماسييْن إيرانييْن بعد تجاهلهما أمر مغادرة أراضيها
لو عايز تثقف نفسك دينيًا.. كتب شرعية تنصح بها دار الإفتاء تنفع كل مسلم
أحد القائمين على «متصدقش» : تدوينات عبدالله قدري تكشف انتماءه للإخوان الإرهابية
إبراهيم فايق: كل ضيوف البرنامج مسئولون عن تصريحاتهم .. وحق الرد مكفول
وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية
«عبدالعاطي»: وحدة الدول العربية والأفريقية والحفاظ على الحدود المصرية «خطوط حمراء»
نائب رئيس اتحاد الكرة: كان يجب توضيح موقفنا من تصريحات حسام حسن عن «الشناوي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفاروميو تونالي.. SUV إيطالية بقدرات الدفع الكلي

ألفا روميو تونالي
ألفا روميو تونالي
صبري طلبه

تنتمي ألفا روميو إلى الصانع الإيطالي، إذ تأسست في مدينة ميلانو يوم 24 يونيو عام 1910 تحت اسم A.L.F.A، قبل أن يرتبط اسمها لاحقًا باسم نيكولا روميو ليصبح الاسم المعروف حاليًا بألفا روميو.

وتأتي ألفا روميو تونالي كإحدى أبرز سيارات العلامة في فئة الـSUV المدمجة، مع تصميم يحمل الطابع الإيطالي المعروف، إلى جانب حزمة كبيرة من التقنيات.

 ألفا روميو تونالي

محرك بنزين تيربو يولد 256 حصانًا

تعتمد تونالي على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وتصل قوة المحرك إلى 256 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 400 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD.

أبعاد ألفا روميو تونالي

تصل أبعاد ألفا روميو تونالي إلى 4,528 مم طولًا و1,841 مم عرضًا، بينما يبلغ ارتفاعها 1,693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,636 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 1,692 كجم، بينما توفر منطقة الأمتعة الخلفية سعة تصل إلى 500 لتر.

 ألفا روميو تونالي

وتظهر تونالي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بالتقنية نفسها، كما تعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى منظومة من الشبكات الثلاثية المتعددة الفتحات.

أبرز تجهيزات ألفا روميو تونالي

تحصل السيارة ألفا روميو تونالي على مقاعد بفرش يجمع بين القماش والجلد، مع مقعد للسائق يمكن ضبطه كهربائيًا، ويستخدم المقود كسوة جلدية مع وظائف متعددة، في حين تضم لوحة العدادات شاشة رقمية بقياس 12.3 بوصة.

 ألفا روميو تونالي

وتضم ألفا روميو تونالي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 10.2 بوصة تشغيل مجموعة من الوظائف الرقمية، مع دعم Bluetooth وApple CarPlay وAndroid Auto، كما تتضمن السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول. 

كما تضم تونالي مجموعة من تقنيات الحماية ومساعدة السائق، إلى جانب مستشعرات للحركة وكاميرا مخصصة للمتابعة والرصد، مع وجود نظام لمراقبة النقاط العمياء، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تتعلق بالحماية، وبرامج المكابح المتطورة.

ألفا روميو تونالي ألفا روميو تونالي مواصفات ألفا روميو تونالي سيارة ألفا روميو تونالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل

حاول إسقاط طائرة.. وسائل إعلام أمريكية تكشف مفاجأة عن طيار فلاي دبي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

ترشيحاتنا

الحادث

إصابات وتلفيات.. تصادم سيارتين داخل نفق بالقاهرة الجديدة

حملات رقابية بالغربية

ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل مخزن في طنطا قبل طرحها بالسوق السوداء| صور

المتهم

بسبب حادث مرورى.. القبض على المتهم بالتعدى على قس في القليوبية

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد