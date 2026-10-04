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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس GV80 Platinum Coupe تنطلق بقوة 380 حصانًا

جينيسيس GV80 Platinum Coupe
جينيسيس GV80 Platinum Coupe
صبري طلبه

ظهرت GV80 Coupe كأول سيارة SUV كوبيه من جينيسيس، حيث كشفت العلامة الكورية الجنوبية باعتبارها نسخة تجمع بين طبيعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والخطوط المنخفضة لسيارات الكوبيه. 

وتأتي نسخة جينسيس GV80 Platinum Coupe ضمن الفئة الفاخرة، مع تصميم خارجي أكثر ميلًا إلى الطابع الرياضي، ومقصورة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات والتجهيزات.

جينيسيس GV80 Platinum Coupe

محرك جينيسيس GV80 Platinum Coupe

تعتمد السيارة جينيسيس GV80 Platinum Coupe على محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر مزود بشاحنين توربينيين، وتبلغ قوته 380 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD.

جينيسيس GV80 Platinum Coupe

تجهيزات جينيسيس GV80 Platinum Coupe

تتبنى المقصورة توجهًا رقميًا واضحًا من خلال شاشة بانورامية واسعة بقياس 27 بوصة، تجمع بين وظائف شاشة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة ثانوية، وتدعم المنظومة Apple CarPlay وAndroid Auto ونظام الملاحة، بينما يتوفر نظام صوتي مطور، وتضم المقصورة مجموعة من التجهيزات من بينها المقاعد الكهربائية، مع خصائص تشمل التدليك، إلى جانب الإضاءة الداخلية المحيطية والشاحن اللاسلكي للهواتف.

جينيسيس GV80 Platinum Coupe

جينيسيس GV80 Platinum Coupe ووسائل الأمان

تحصل GV80 Platinum Coupe على مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل قراءة مسار الطريق مع التحذير من الخروج منه والمساعدة على البقاء داخل المسار، كما تتضمن مراقبة المنطقة العمياء ونظامًا لمراقبة المنطقة العمياء، ونظام تحذير من حركة المرور الخلفية، إلى جانب مجموعة من أنظمة المكابح ووسائد هوائية مخصصة للحماية، وكاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة، مع حساسات للركن في الجزء الأمامي والخلفي. 

GV80 GV80 Coupe جينيسيس جينيسيس GV80 Platinum Coupe

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