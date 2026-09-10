جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت| صور

أعلنت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت، وتنتمي G90 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وظهرت خلال اختبارها بتغييرات تتجاوز بعض اللمسات التجميلية المعتادة تطال تصميم الواجهة والداخلية .

جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت

مواصفات جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت

حافظت سيارة جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت على تصميم الإضاءة المزدوج الشهير لدى جينيسيس، لكن المصابيح الأمامية أصبحت أكثر نحافة، وتم إعادة تصميم الواجهة لتبدو أبسط وأكثر انسيابية من السيارة الحالية، وبها شبك جينيسيس الشهير بتصميم الدرع، ولكن بحجم أقل وعرض أضيق من السابق.

جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت

ويظهر الجزء السفلي من جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت بإطار الشبك بإضاءة مدمجة، مع امتداد الإضاءة حول الإطار بالكامل، وحصل الصداد الأمامي على تصميم جديد مع استخدام تطعيمات من الكروم، وبها مصابيح خلفية، وبها صدادين جديدين لاستكمال تحديث التصميم الخارجي، وبها لوحة عدادات جديدة تعتمد على عدادات دائرية بدلاً من الشاشة الرقمية الكبيرة بالشكل التقليدي، كما ان المقصوره تعتمد على مساحات ضخمة من الشاشات أمام السائق.

جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت

وتم إعادة تصميم لوحة القيادة بـ جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت وتطوير شاشة المعلومات والترفيه، مع إمكانية زيادة حجم الشاشة المركزية، وفي الوقت نفسه استمرار الأزرار والمفاتيح الفعلية للتحكم في الوظائف الأساسية.

محرك جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت

تحصل سيارة جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توين تيربو، بجانب نظام هايبرد مخفف 48 فولت، وبها سوبرتشارجر كهربائي، وتنتج قوة 409 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جينيسيس G90 موديل 2027 فيس ليفت

ومن المتوقع أن تكشف جينيسيس عن G90 المحدثة قبل نهاية العام الجاري، على أن تصل إلى الاسواق خلال 2027، ويمثل التحديث خطوة مهمة لأفخم سيدان في تشكيلة جينيسيس، خاصة مع المنافسة المباشرة في فئة السيدان الفاخرة الكبيرة، حيث تواجه موديلات راسخة منها، مرسيدس اس كلاس، وبي إم دبليو الفئة السابعة.