شاهد | هيونداي النترا هايبرد 2027 الجديدة بالمواصفات

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي النترا هايبرد موديل 2027، وتنتمي النترا هايبرد لفئة السيارات السيدان الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 الجديدة

وتعتبر سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 الكورية والتي تعرف في أسطول موطنها الكوري باسم أفانتي واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية مبيعاً وحضوراً، وتظهر حاليا في جيلها الثامن والجديد كلياً .

محرك هيونداي النترا هايبرد موديل 2027

سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 الجديدة

تستمد سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 157حصان، وعزم دوران 203 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك كهربائي .

مواصفات هيونداي النترا هايبرد موديل 2027

سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 الجديدة

زودت سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تم زيادة الطول الإجمالي بمقدار 55 مم، وزيادة العرض بمقدار 30 مم، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتصميم LED متطور، وخطوط جانبية حادة وعصرية، وبها جنوط مقاس 18 بوصه .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

وفي عام 1968 أنشأت الشركة مصنع التجميع في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، وبدأت إنتاج سيارة "كورتينا" بالتعاون مع شركة فورد موتور.

سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 الجديدة

وفي عام 1975 أطلقت هيونداي سيارة "بوني" (Pony)، وهي أول سيارة ركاب مصممة ومصنعة بالكامل في كوريا الجنوبية، وفي عام 1986 طرحت سيارة "إكسل" في الولايات المتحدة وحققت نجاح كبير بفضل سعرها المناسب واعتماديتها.

سيارة هيونداي النترا هايبرد موديل 2027 الجديدة

وركزت الشركة على تحسين جودة سياراتها ومعايير الأمان، وأطلقت طرازات شهيرة مثل "سوناتا"، وأصبحت هيونداي ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، وتباع سياراتها في 193 دولة حول العالم.