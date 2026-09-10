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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال الدرة: فقدت 80 شهيدا من عائلتي.. وابني محمود تعرض لبتر قدمه

جمال الدرة
جمال الدرة
محمود زيدان

كشف جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، عن تفاصيل الفقد الفادح والاستهداف المباشر الذي تعرضت له أسرته وأبناء عمومته خلال العدوان الجاري على قطاع غزة.
 

وأوضح «الدرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن إجمالي شهداء عائلته بلغت حتى الآن 80 شهيداً من أبناء عمومته وأقاربه

وأشار إلى أنه فقد خلال الحرب الأخيرة إخوانه الاثنين، وزوجة أخيه ناهل، وأخاه إياد وابنته الوحيدة، فضلاً عن ارتقاء ابنه أحمد البالغ من العمر 33 عاماً شهيداً.

وكشف الدرة عن تفاصيل المأساة التي ألمت بابنه الآخر "محمود" (16 عاماً)، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال استهدفته بالرصاص الحي في قدمه قبل أن تعتقله، وتعرض لعمليات تعذيب قاسية وممنهجة.

وأضاف أنه بعد تسليم الاحتلال للفتى محمود إلى منظمة الصليب الأحمر، تبين تدهور حالته الصحية جراء الإهمال والتعذيب، مما أجبر الأطباء على بتر رجله.
وشدد والد الشهيد محمد الدرة على أن ما تمره به عائلته هو جزء من مأساة شاملة تعيشها غزة، واصفاً ما يجري بأنه حرب إبادة متواصلة تستهدف البشر والحجر دون تفرقة.

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