جينيسيس G70 2026 Platinum.. بقوة 252 حصانًا| صور

تأتي جينيسيس G70 المقدمة عالميًا، نسخة Platinum موديل 2026، لتعزز من تواجد العلامة الكورية الجنوبية في السوق العالمي، حيث تعد واحدة من أفخم السيارات التي طرحتها جينيسيس وذلك عن فئة السيدان الفاخرة.

أبعاد السيارة جينيسيس G70 موديل 2026

تستند جينيسيس G70 موديل 2026 إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 2835 ملليمترًا، بينما يصل طول السيارة إلى 4685 ملليمترًا، ويبلغ عرضها 1850 ملليمترًا، في حين يأتي الارتفاع عند 1400 ملليمتر.

جينيسيس G70 موديل 2026

محرك تيربو بقوة 252 حصانًا

تعمل نسخة Platinum بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ومزود بشاحن تيربو، ويتكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية.

جينيسيس G70 موديل 2026

وينتج المحرك قوة تبلغ 252 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 353 نيوتن متر، ويأتي توزيع القوة عبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ 8 سرعات، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 12.0 كيلومتر لكل لتر، وتحصل السيارة على خزان وقود بسعة 60 لترًا.

جينيسيس G70 موديل 2026

أنظمة سلامة جينيسيس G70 موديل 2026

تضم جينيسيس G70 Platinum مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها مراقبة المنطقة العمياء ونظام تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء، إلى جانب عرض المنطقة العمياء عبر الشاشة، وتشمل التجهيزات كذلك نظام مراقبة إجهاد السائق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات.

جينيسيس G70 موديل 2026

وتأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات، من بينها حساسات للركن وكاميرا بزاوية 360 درجة، إلى جانب المرايات الكهربائية والقفل المركزي، كما تتوفر خاصية الركن التلقائي، مع بصمة لتشغيل وإيقاف المحرك، وتشمل منظومة الحماية داخل المقصورة وسائد هوائية يصل عددها إلى 10 وسائد، إلى جانب أنظمة التحكم والثبات ومراقبة محيط السيارة.