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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 657 حصانا.. جينيسيس تقدم GV90 الفاخرة الجديدة| صور

جينيسيس GV90
جينيسيس GV90
صبري طلبه

كشفت صانعة السيارات الكورية الجنوبية جينيسيس عن إطلاق طرازها الكهربائي الجديد بالكامل GV90، والذي يمثل إضافة كبيرة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير.

ويدمج هذا الطراز بين عناصر التصميم الرياضي الخارجي والمفاهيم الهندسية الحديثة، مع التركيز على تقديم مستويات مرتفعة من التجهيزات الداخلية والراحة التي تقدم الفخامة والانتماء للفئة الفاخرة.

جينيسيس GV90

مواصفات جينيسيس GV90

تأتي مقاعد جينيسيس GV90 بالجلد الفاخر وبمساحة داخلية تتسم بالرحابة، وتتوسط لوحة القيادة شاشة عرض OLED متطورة بقياس 23.6 إنشاً تعمل بنظام Pleos  Connect لإدارة البيانات والترفيه، إلى جانب نظام تكييف متعدد المناطق، وإضاءة داخلية محيطية، ومقاعد كهربائية قابلة للتعديل وفق وضعيات متعددة، إضافة إلى باقة شاملة من منظومات مساعدة السائق أثناء القيادة.

جينيسيس GV90

تصميم جينيسيس GV90

حصلت السيارة جينيسيس GV90 على عناصر تصميمية بارزة شملت عجلات رياضية ضخمة بمقاس 24 إنشاً، ومصابيح تعمل بتقنية LED ذات خطوط شريطية عصرية، فضلاً عن شبك سفلي ذي طابع رياضي، ومقابض أبواب مدمجة، ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء، وسقف زجاجي بانورامي يمتد على طول المقبض العلوي للمركبة، بينما يأتي الهيكل الخارجي للطراز بطول إجمالي يبلغ 5.28 متر.

جينيسيس GV90

محرك وأداء سيارة جينيسيس GV90

تعتمد جينيسيس GV90 في أدائها الميكانيكي على زوج من المحركات الكهربائية الموزعة على المحورين الأمامي والخلفي لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، حيث ينتج هذا المزيج قوة إجمالية تصل إلى 657 حصاناً، وتستمد هذه المنظومة طاقتها التشغيلية من حزمة بطاريات عالية السعة تبلغ 124 كيلووات/ساعة، مما يتيح للمركبة قطع مسافة تُقدر بنحو 499 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

جينيسيس GV90
جينيسيس GV90 جينيسيس GV90 مواصفات جينيسيس GV90 سيارة جينيسيس GV90 الجديدة

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