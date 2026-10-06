الإنتاج الحربي والمقاولون العرب يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التصنيع والتعاون الصناعي والتسويقي في أفريقيا

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المقاولون العرب، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركتيّ المقاولون العرب ومسار للاستشارات وتطوير الأعمال، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور قيادات ومسؤولي الجهات الثلاث، في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية، وتفعيل التكامل بين الإمكانيات الصناعية والهندسية المتاحة، ودعم جهود تعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية.

وأشار الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية، والاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والهندسية المتاحة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد "جمبلاط" أن الإنتاج الحربي مستمر في توسيع قاعدة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة والتوسع في الأسواق الأفريقية.

وأوضح المهندس أحمد العصار، مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات الهندسية وتطوير الأعمال، أن الشراكة بين الجهات الثلاث تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تأتي مذكرة التفاهم الأولى بهدف التعاون بين شركتيّ حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) والمقاولون العرب لتنفيذ الأعمال والتصنيع المشترك للمنتجات في مجالات عمل وأنشطة الشركتين.

وتتضمن مجالات التعاون الاستفادة من الإمكانيات والمنتجات التي توفرها شركة حلوان لمحركات الديزل، ومن بينها المولدات الكهربائية، لوحات توزيع الكهرباء ذات الضغط المنخفض، بوابات الحواجز الأمنية، وحدات الإنارة البرجية، لوحات التحكم، المقطورات الزراعية، ضواغط الهواء، ماكينات اللحام الكهربائية، قطع غيار المعدات، الأثاثات المعدنية، محارق النفايات، مهمات الرباط، مضخات المياه ذات الضغط العالي، عمرات المحركات، إلى جانب التعاون في مجالات أنشطة ومنتجات شركة المقاولون العرب.

وتستهدف مذكرة التفاهم الثانية توسيع مجالات التعاون الصناعي والتسويقي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والدول الإفريقية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات وتعزيز تبادل الخبرات الصناعية بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مشتركة ومستدامة تخدم المصالح المتبادلة وتعزز حضور المنتج المصري في أفريقيا، وتهدف المذكرة كذلك إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتبادل المعرفة الفنية وبناء القدرات البشرية بما يسهم في دعم الأهداف الاقتصادية ورؤية مصر 2030.