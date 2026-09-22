تكامل حكومي.. الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان تحسين الخدمات بالقرى عبر حياة كريمة

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها.

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوزيرة الإسكان والوفد المرافق لها، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الوزارات والجهات بالدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية والفنية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وتناول اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من ملفات التعاون القائمة بين الجانبين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض نسب الإنجاز بمختلف المحافظات، وتم التوافق على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ولا سيما بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المتقدمة لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المثلى للأهالي بالقرى المستهدفة، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تضع ملف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع متكامل الخدمات، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي تمضي قدمًا في توظيف فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، إلى جانب دورها الرئيسي المتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الفنية والتنفيذية المتاحة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات "حياة كريمة" تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين أجهزة الدولة، لافتةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ الأعمال، ومتابعة معدلات الإنجاز والتغلب على أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية والخدمات، وتحسين جودة الحياة لأهالينا بالقرى المستهدفة.

وأوضحت الوزيرة أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يستهدف كذلك دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، من خلال الاستفادة من المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ مشروعات المبادرة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والخبرات الفنية المصرية، إلى جانب توفير احتياجات المشروعات بالجودة والمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.