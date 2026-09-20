وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة في معرض بمحافظة الدقهلية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في معرض بمحافظة الدقهلية، والمقرر إقامته بستاد المنصورة بشارع الجيش، خلال الفترة من 22/9/2026 إلى 1/10/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين، وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بالمراوح، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالفويل، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من الشاشات والتابلت واللمبات الليد الموفرة للطاقة ومياه الرادياتير، وشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بورنيش الأحذية، بالإضافة إلى شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بسخانات الغاز والبوتاجازات والتكييفات والثلاجات.

وتعكس مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بهذا المعرض الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.