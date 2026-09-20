مقتل مستوطن إسرائيلي في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة الغربية

قُتل مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة «نيفيه تسوف» في الضفة الغربية، فيما فر منفذ إطلاق النار من المكان سيرًا على الأقدام، وفقًا لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وعثرت فرق الإسعاف والطوارئ الطبية على مستوطن في الثلاثينات من عمره فاقدًا للوعي داخل سيارة بالقرب من النبع، ونقلته إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته لاحقًا. وكان نجله برفقته داخل السيارة وقت وقوع الحادث، دون أن يصاب بأذى.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث أشخاصًا بدت عليهم علامات الذعر، أثناء وجودهم في مياه النبع، بينما سُمع دوي إطلاق النار في الخلفية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية بحث واسعة في المنطقة للوصول إلى منفذ إطلاق النار، كما أقام حواجز تفتيش في عدد من المواقع، وأرسل سلاح الجو مروحية هجومية للمشاركة في عمليات التمشيط.

ويأتي الحادث قبل يوم من عيد الغفران «يوم كيبور»، الذي يحتفل به اليهود غدًا الاثنين، فيما من المتوقع أن تشهد الضفة الغربية خلال فترة العطلة حركة واسعة للإسرائيليين لزيارة المواقع السياحية والمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وعزز الجيش الإسرائيلي وجوده على طول الطرق الرئيسية وفي محيط المناطق التي تشهد توترًا متزايدًا، بالتزامن مع العطلة.