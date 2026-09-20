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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بالاستعداد لاستضافة دورة الألعاب البارالمبية 2026

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عقدت لجنة التحضير والتنظيم لاستضافة محافظة سوهاج لدورة الألعاب البارالمبية الوطنية الشعبية، اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وبحضور محمد أبو العجب مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة، وذلك لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة فعاليات البطولة التي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية في مختلف الألعاب بمشاركة جميع محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2026م.

محافظة سوهاج

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات السيد المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية تكامل جهود جميع الجهات المشاركة، وسرعة تنفيذ المهام والتكليفات المحددة، بما يضمن الاستعداد الجيد لاستضافة فعاليات البطولة، مع استمرار التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات بين أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع إعداد تصور مبدئي متكامل للبطولة، يشمل برنامج المنافسات وأماكن الإقامة والنقل والتأمين والرعاية الطبية والإسعاف، فضلًا عن التنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية لتوزيع الأدوار والاختصاصات بين مختلف الجهات، إلى جانب بحث آليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية الخاصة بالاستعداد للبطولة، في مقدمتها حصر المنشآت والصالات والملاعب الرياضية المقترح إقامة المنافسات بها، وبيان مدى جاهزيتها ومتطلبات الإتاحة.

وذلك إلى جانب تحديد الألعاب التي يمكن استضافتها وفق الإمكانات المتاحة، وحصر الطاقة الفندقية وأماكن الإقامة المناسبة للوفود المشاركة.

وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة إعداد خطة إعلامية وترويجية متكاملة للبطولة، واقتراح الشعار والهوية البصرية الرسمية لها.

والتنسيق مع الجهات السياحية لوضع برنامج مناسب للوفود للتعريف بالمقومات السياحية للمحافظة، بالإضافة إلى إعداد خطط الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات، ورفع تصور عاجل بنتائج أعمال اللجنة والاحتياجات والتوصيات اللازمة للتنفيذ.

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