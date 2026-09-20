طلاب جامعة سوهاج يشاهدون فيلمًا وثائقيًا عن رحلة مصر من أزمات 2011 إلى البناء والتنمية خلال 14 عامًا .. صور

في مشهد وطني اتسم بالحماس والتفاعل، شاهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وطلابه، فيلمًا وثائقيًا، تناول أبرز الأحداث والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات التي أعقبت عام 2011.

وما شهدته تلك المرحلة من اضطرابات وتحديات أثرت على مختلف قطاعات الدولة، وصولًا إلى ما تحقق من مشروعات تنموية وتطورات في مسيرة البناء خلال السنوات التالية.

جامعة سوهاج

وعقب انتهاء عرض الفيلم الوثائقي، وجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، كلمة إلى طلاب الجامعة، قائلًا " ابنائي الطلاب والطالبات ماتم عرضه يمثل جانبًا مهمًا من ذاكرة الوطن، وحقائق الأحداث التي مرت بها الدولة المصرية.

وما واجهته من تحديات، والاضطرابات واحداث الدمار والخراب التي حدثت ، وكيف أثرت هذه الأحداث على الدولة ومقدراتها، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة، وبدأت مرحلة جديدة ارتكزت على استعادة مؤسسات الدولة.

وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، والعمل على بناء دولة حديثة ومهمتنا أن نعرفكم بما حدث خلال هذه الفترة، لتعلموا قيمة ما تحقق، ونحافظ عليه، ونشارك في استكمال مسيرة البناء والتنمية".

واضاف النعماني أن جامعة سوهاج نموذج حي أمام الطلاب لهذه المسيرة، قائلًا: «أنتم تقفون اليوم داخل جامعة تمتد على نحو ألف فدان، كانت أرضًا صحراوية، وأصبحت خلال سنوات قليلة تضم ٢٠ كليه ومنشآت تعليمية، مستشفيات جامعية، ومعامل ومدرجات، وقاعات على أعلى مستوى، جانب انشاء مستشفيات جامعية لخدمة المرضي، وهذا نموذج واحد فقط مما شهدته مصر من مشروعات وبناء.

وجدير بالذكر ان الفيلم الوثائقي قام بإعداده المركز الإعلامي بالجامعة، والذي شهد حضورًا كثيفًا من طلاب الجامعة، الذين تابعوا المشاهد والمواد التوثيقية التي عرضت جانبًا من الأحداث التي مرت بها مصر، والتي أوضح عدد من الطلاب أنهم يشاهدون بعضها للمرة الأولى، وسط تفاعل كبير وهتافات وطنية من بينها «تحيا مصر»، في أجواء عكست مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن.