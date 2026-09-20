بسبب غارات أوكرانيا.. تدمير مركز اقتراع في زابوروجيه ومقتل مسؤولة بـ خيرسون

صرحت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا بأن الإرهابيين الأوكرانيين دمروا مركز اقتراع في إحدى مدارس مقاطعة زابوروجيه صباح اليوم الأحد.

وقالت بامفيلوفا خلال مؤتمر صحفي حول سير التصويت في انتخابات مجلس الدوما: "قام الأوغاد الأوكرانيون الجبناء عمدا بتدمير مركز اقتراع كانت تحتضنه مدرسة عامة في بلدة بريشيب التابعة لدائرة ميخايلوفسكي في مقاطعة زابوروجيه".

وشددت على أن "ذلك وقع في ساعات الصباح، وليس ليلا، أي في وقت يكون فيه احتمال وجود الناس (في الموقع المستهدف) مرتفعا جدا".

وأضافت أن الجناح الأيسر لمبنى المدرسة والزجاج والسقف تعرضت لأضرار جسيمة.

كما أعلنت بامفيلوفا أن عضوة في اللجنة الانتخابية المحلية في مقاطعة خيرسون بالغة من العمر 60 عاما لقيت حتفها نتيجة هجوم هادف بطائرة مسيرة على حافلة مدنية.

وذكرت سلطات خيرسون في وقت لاحق أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في الغارة نفسها اتي قتلت فيها المسؤولة الانتخابية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت نظام كييف وحلف الناتو الداعم له بمحاولة تعطيل الانتخابات الروسية.

وتجري انتخابات مجلس الدوما لدورته التاسعة وغيرها من الانتخابات المتزامنة معها في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر ويختتم التصويت في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.