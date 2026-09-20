تحت حراسة أمنية مشددة.. المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك

أفادت محافظة القدس بإقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث أدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى.

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، من خطورة تكرار هذه الانتهاكات وما تنطوي عليه من محاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، بما يهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص استعادة الهدوء والاستقرار.

وشددت مصر على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكانا خالصا للعبادة للمسلمين، وتؤكد رفضها القاطع لأية محاولات تستهدف تقسيمه زمانيا أو مكانيا أو المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الانتهاكات ووقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية المحتلة.