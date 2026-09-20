القومي للإعاقة يتعاون مع النيابة العامة في واقعة التعدي على مصاب بالتوحد

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن تعاونه مع النيابة العامة، خلال الفترة الماضية، في إجراءات تحقيقات حول واقعة التعدي على طفل مصاب بالتوحد تعرض للضرب من قبل أخصائية تأهيل بمدينة العبور، التابعة لمحافظة القليوبية، أثناء تلقيه إحدى الجلسات التأهيلية بالمنزل.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه واقعة اعتداء واضحة على طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد من قبل إحدى الأخصائيات، التي كانت تقدم له جلسات تأهيلية بالمنزل بمدينة العبور.

الاعتداء على طفل مصاب بالتوحد

وأشارت: كما تلقى المجلس بلاغًا بذلك، وعلى الفور قد تحرك المجلس بالتواصل مع والدة الطفل، متخذًا الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، لافته أن المجلس حضر العديد من جلسات التحقيقات خلال الفترة الماضية.

وتابعت أن المجلس قدم تقريرًا فنيًا كاملًا بالواقعة لمكتب النائب العام اليوم، الذي وضح فيه الرأي الفني حول هذه الواقعة، موضحة أن كما قدم المجلس الدعم النفسي والاجتماعي اللازمان للطفل، وللأُسرة لدفع آثار هذه الواقعة عن أنفسهم.

وأشارت أن ذلك يأتي في إطار اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، لافته أن المجلس يتلقى جميع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالإعتداءات والتنمر أو الاستفسارات عبر الرقم المختصر 16736.

وأكدت المشرف العام أن المجلس يتضامن دائمًا مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ضد أي انتهاك أو تعدي على حقوقهم، كما يقدم لهم ولأسرهم جلسات الدعم النفسي والاجتماعي، والورش التدريبية، والندوات التوعوية المختلفة.