لأسباب انضباطية.. استبعاد نجم السعودية من معسكر المنتخب

قرر المنتخب السعودي لكرة القدم، استبعاد مصعب الجوير من تشكيلة المنتخب المضيف لبطولة كأس الخليج العربي الـ27 لأسباب تأديبية لم يتم تحديدها.

وقال المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمية على منصة "إكس": "قرر الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر تدريب الصقور الخضراء في جدة استعدادا لكأس الخليج 27 لأسباب تأديبية".

لم يقدم الفريق مزيدا من التفاصيل حول المسألة التأديبية، وقال إنه سيتم إضافة بديلا له لاحقا.

أرقام اللاعب

تم إدراج صانع ألعاب نادي القادسية البالغ من العمر 23 عامًا في قائمة الـ 26 لاعبًا التي أعلنها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس في وقت سابق من الأسبوع للمشاركة في البطولة.

اللاعب السابق لناديي الهلال والشباب، والذي كان جزءًا من تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم هذا الصيف، شارك في 39 مباراة دولية وسجل 6 أهداف لمنتخب بلاده.

تفتتح السعودية حملتها ضد الكويت يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة عمان والعراق في المجموعة الأولى.

ستقام البطولة في المملكة العربية السعودية من يوم الأربعاء وحتى 6 أكتوبر.