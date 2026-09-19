صن داونز يسجل الأول والأهلي السعودي يرد بالتعادل في دقيقة واحدة بكأس القارات

شهدت مواجهة الأهلي السعودي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إثارة كبيرة، بعدما نجح الفريقان في تسجيل هدفين خلال دقيقة واحدة، ضمن منافسات بطولة كأس القارات.

بداية حماسية بين الفريقين

وافتتح صن داونز التسجيل في اللقاء، مستغلًا إحدى الهجمات المنظمة التي أنهاها داخل شباك الأهلي السعودي، ليمنح فريقه الأفضلية ويشعل أجواء المباراة.

ولم ينتظر الأهلي السعودي طويلًا للرد، حيث نجح الفريق في إدراك هدف التعادل بعد دقيقة واحدة فقط، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية وسط أجواء حماسية داخل أرض الملعب.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، في ظل محاولات مستمرة من الأهلي السعودي وصن داونز لخطف الهدف الثاني والتقدم في النتيجة.

وتأتي المباراة ضمن منافسات كأس القارات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، في ظل قوة المنافسة ورغبة الطرفين في حسم المواجهة لصالحه.