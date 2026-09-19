وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تُعد سلطة التونة بالمكرونة من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، كما تجمع بين المكرونة والتونة والخضروات مع صوص كريمي يمنحها مذاقًا مميزًا.

ويمكن تقديم سلطة التونة بالمكرونة كوجبة خفيفة أو طبق جانبي، كما تناسب أيام الصيف والوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت طويل في المطبخ، وذلك وفقًا لوصفة الشيف نورا السادات.

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

مقادير سلطة التونة بالمكرونة:

مكرونة مسلوقة.

تونة.

ملح.

كمون ناعم.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

مايونيز.

زبادي.

زيت زيتون.

شبت مفروم.

ثوم مفروم.

فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة.

بصل أحمر مقطع إلى جوانح.

ذرة حلوة.

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة:

ـ في وعاء مناسب، توضع التونة مع الملح والكمون الناعم والفلفل الأسود وعصير الليمون.

ـ يضاف المايونيز والزبادي وزيت الزيتون والثوم المفروم إلى الخليط.

ـ تضاف مكعبات الفلفل الألوان والشبت المفروم والبصل الأحمر والذرة الحلوة.

ـ تضاف المكرونة المسلوقة إلى باقي المكونات.

ـ تُقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس وتتوزع التتبيلة على المكرونة والتونة والخضروات.

ـ تُغرف سلطة التونة بالمكرونة وتقدم.

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

سر نجاح سلطة التونة بالمكرونة

للحصول على سلطة متجانسة ومذاق أفضل، يمكن تركها قليلًا بعد خلط المكونات حتى تتشرب المكرونة التتبيلة، كما يمكن ضبط كمية المايونيز والزبادي وعصير الليمون وفقًا للرغبة.

وتتميز الوصفة بسهولة تغيير بعض المكونات أو الكميات حسب المتاح في المنزل، مع إمكانية تقديمها باردة كوجبة خفيفة ومنعشة.