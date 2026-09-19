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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول البيض يقلّل خطر الزهايمر لدى كبار السن

البيض
البيض
هاجر هانئ

قد يحمل البيض -وهو عنصر شائع في وجبة الإفطار الأمريكية منذ فترة طويلة- فوائد للدماغ مع التقدم ​​في العمر. فقد كشفت دراسة جديدة أن كبار السن الأمريكيين الذين أدرجوا البيض في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بأقرانهم الذين نادراً ما يتناولون البيض أو لا يتناولونه على الإطلاق.

وفي إطار هذه الدراسة، فحص باحثون من جامعة "لوما ليندا" بيانات ما يقرب من 40 ألف رجل وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، ممن شاركوا في دراسة طويلة الأمد حول الشيخوخة والنظام الغذائي والصحة تُعرف باسم "دراسة صحة السبتيين الثانية" (Adventist Health Study 2). وكان المشاركون من أتباع كنيسة "السبتيين" (Seventh-day Adventists)، الذين يتبعون عادةً نظاماً غذائياً نباتياً غنياً بالحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والمكسرات، رغم أن الكثيرين منهم يدرجون البيض ومنتجات الألبان في أنظمتهم الغذائية. ولم يكن أي من المشاركين مصاباً بمرض الزهايمر أو يعاني من مشاكل خطيرة في الذاكرة عند بدء الدراسة.

وقد أتم المشاركون استبيانات مفصلة حول نظامهم الغذائي، تضمنت معلومات عن معدل تناولهم للبيض بشكل معتاد. ورصد الاستبيان استهلاك البيض بأشكال مختلفة -مثل البيض المخفوق أو المقلي أو المسلوق- بالإضافة إلى البيض "المخفي" الداخل في تركيب المخبوزات والأطعمة المعلبة. وجرى تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات بناءً على وتيرة تناولهم للبيض: نادراً أو أبداً، من مرة إلى ثلاث مرات شهرياً، مرة واحدة أسبوعياً، من مرتين إلى أربع مرات أسبوعياً، وخمس مرات أو أكثر أسبوعياً.

سعر البيض اليوم

وتابع الباحثون حالة المشاركين لفترة متوسطها 15 عاماً. وخلال تلك الفترة، كشفت سجلات برنامج "ميديكير" (Medicare) عن تشخيص إصابة 2858 مشاركاً بمرض الزهايمر.

أظهر التحليل أن الأشخاص الذين تناولوا البيض بمعدل يتراوح بين مرة واحدة وثلاث مرات شهرياً انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 17%، في حين انخفض الخطر بنسبة 20% لدى من تناولوه بمعدل يتراوح بين مرتين وأربع مرات أسبوعياً. وقالت الدكتورة جوان ساباتيه، الباحثة الرئيسية في الدراسة والأستاذة في كلية الصحة العامة بجامعة لوما ليندا: "مقارنةً بعدم تناول البيض مطلقاً، يمكن أن يؤدي تناول خمس بيضات على الأقل أسبوعياً إلى خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر" بنسبة تصل إلى 27%.

أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على خطر الإصابة بالزهايمر، بما في ذلك النظام الغذائي العام، وعوامل نمط الحياة، والحالات الطبية مثل مرض السكري. وقد وُجد أن استهلاك البيض يرتبط بشكل مستقل بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر. نُشرت النتائج في دورية "The Journal of Nutrition". وقد مُوّلت الدراسة جزئياً من قبل "مجلس البيض الأمريكي" (American Egg Board)، إلا أن الباحثين أكدوا أن المجموعة لم يكن لها أي دور في تصميم الدراسة.

قبل سنوات قليلة، كان خبراء التغذية ينصحون بتجنب تناول البيض بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع الكوليسترول والمخاطر المحتملة على صحة القلب. لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن البيض يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي مفيد لصحة القلب.

فوائد البيض في النظام الغذائي

وتشير هذه النتائج الأخيرة إلى أن البيض يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي مفيد لصحة الدماغ أيضاً؛ إذ يُعرف البيض بكونه مصدراً لعناصر غذائية أساسية تدعم صحة الدماغ. فهو يوفر مادة "الكولين" (choline)، وهي مادة طليعية لإنتاج "الأسيتيل كولين" و"الفوسفاتيديل كولين"، وكلاهما ضروري لوظائف الذاكرة. كما يحتوي البيض على مضادات أكسدة مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين" المرتبطين بتحسين الأداء الإدراكي، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين "ب12"، وهي عناصر حيوية لوظائف الأعصاب.

وشدد الفريق البحثي على أن البيض ليس "طعاماً سحرياً"؛ بل يمكن إدراج استهلاكه باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن وشامل. وقالت جيسو أوه، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة: "تدعم الأبحاث اعتبار البيض جزءاً من نظام غذائي صحي. يتبع أتباع كنيسة السبتيين (Seventh-day Adventists) نظاماً غذائياً أكثر صحة مقارنة بعامة الأشخاص، ونحن نريد من الأشخاص التركيز على الصحة العامة إلى جانب هذه المعلومات حول فوائد البيض".

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