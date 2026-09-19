نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا، ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور أحمد يوسف، مسؤول ملف التصالح بالمحافظة، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، استعراض معدلات الإنجاز وموقف الملفات المقدمة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات أولاً بأول، مع متابعة موقف الأعمدة واللافتات الإعلانية المتهالكة والتعامل الفوري معها بالإزالة حفاظاً على سلامة المواطنين.

استمرار المتابعة الميدانية

وشدد نائب محافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الملفات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال ودقة مراجعة البيانات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



