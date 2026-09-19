قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
بعد الجدل.. محافظة القاهرة: شجرة المعادي سقطت بشكل طبيعي ولم تقطع
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا، ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور أحمد يوسف، مسؤول ملف التصالح بالمحافظة، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، استعراض معدلات الإنجاز وموقف الملفات المقدمة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات أولاً بأول، مع متابعة موقف الأعمدة واللافتات الإعلانية المتهالكة والتعامل الفوري معها بالإزالة حفاظاً على سلامة المواطنين.

استمرار المتابعة الميدانية 

وشدد نائب محافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الملفات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال ودقة مراجعة البيانات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

قنا الفيديو كونفرانس ملفات التصالح المتغيرات المكانية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف 5 قيم قرآنية من الجزء الخامس.. بينها الأمانة وإصلاح ذات البين

حكم تتبع عورات الناس

دار الإفتاء تحذر من تتبع عورات الناس وتوضح كيفية التوبة من هذا الذنب

مركز الأزهر للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار

«اغرسها ولا تقطعها».. الأزهر العالمي للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار بمنظور إسلامي

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد