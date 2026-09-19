إدارة المبادرات بصحة قنا تجتمع بفرق الأمراض الوراثية بحضانات المستشفيات

استعرضت إدارة المبادرات بمديرية الشؤون الصحية بقنا، مع فرق مبادرة الأمراض الوراثية العاملة بحضانات مستشفيات المحافظة، سير العمل بالمبادرة ومراجعة مؤشرات الأداء وآليات تنفيذ الخدمات المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور محمود أشرف، مدير إدارة المبادرات بالمديرية، والدكتورة أزهار سعيد، منسق مبادرة الأمراض الوراثية بالمديرية، وبمشاركة فرق المبادرة العاملة بوحدات الحضانات بالمستشفيات.

وأشار الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن مبادرة الأمراض الوراثية تأتي ضمن المبادرات الصحية التي يتم تقديم خدماتها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة»، والتي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، بما يُسهم في سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها وفقاً للضوابط الطبية المعتمدة.



الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وأشار نبيل، إلي أن مبادرة الأمراض الوراثية تكتسب أهمية خاصة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن عدد من الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة الطفل ونموه في حالة عدم إكتشافها والتعامل معها في الوقت المناسب، الأمر الذي يُعزز فُرص التدخل المبكر وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لحالة كل طفل.



فيما ناقش الإجتماع،.أهمية الدور الذي تقوم به فرق الأمراض الوراثية داخل الحضانات، والتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة للأطفال وإجراء الفحوصات المطلوبة في المواعيد المحددة، مع سرعة التعامل مع الحالات التي تستدعي عدد من الفحوصات أو رعاية طبية خاصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

كما تم التأكيد خلال الإجتماع، على اتباع الطرق الصحيحة في جمع العينات، وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، مع مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بجمع العينات وحفظها والتعامل معها، لضمان جودتها ودقة النتائج وتقليل فرص وجود أي أخطاء قد تؤثر على عملية الفحص.



تقييم أداء المبادرة

وشهد الإجتماع كذلك مراجعة وتقييم أداء المبادرة خلال الفترة السابقة، ومناقشة معدلات تنفيذ الخدمات المقدمة، والوقوف على أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه فرق العمل، مع التأكيد على العمل على تلافيها وتحسين آليات الأداء بما يضمن إنتظام تقديم الخدمة وتحقيق المستهدفات المحددة للمبادرة

وأشار الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، أن الإجتماع تناول التحديثات الجديدة الخاصة بالسيستم الخاص بالمبادرة مع التأكيد على أهمية تسجيل البيانات وإدخالها بصورة دقيقة ومنتظمة، ومراجعتها بشكل مستمر، بما يضمن وجود بيانات محدثة تساعد في متابعة الحالات وقياس مؤشرات الأداء بصورة دقيقة.

وأضاف السيد، كما تم التأكيد على الإلتزام بالتعليمات الوزارية الجديدة وآليات العمل المحدثة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين فرق المبادرة وإدارات المستشفيات، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأطفال.

وأضاف السيد ، أن الإجتماع أكد على أهمية الإلتزام بمعايير الجودة والتعليمات المنظمة لتنفيذ المبادرة، وضرورة إستمرار المتابعة الميدانية لأداء الفرق العاملة بالحضانات، بما يضمن إكتشاف الحالات بصورة مبكرة والتعامل معها وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة.

