قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء طفلة في الماء بالمنوفية
اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر وبقايا معسكر روماني بـ تل اليهودية الأثرية بالقليوبية
منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي
دار الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق
الأعلى للإعلام : إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات
صلاح أساسي.. تشكيل ناري لـ طرابزون لمواجهة جالطة سراي في الدوري التركي
رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
مصادر: هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط تم اختراقه
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%
مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام
مدير الكرة بسيدات الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدارة المبادرات بصحة قنا تجتمع بفرق الأمراض الوراثية بحضانات المستشفيات

فريق المبادرات بصحة قنا
فريق المبادرات بصحة قنا
يوسف رجب   -  
يوسف أيمن

استعرضت إدارة المبادرات بمديرية الشؤون الصحية بقنا، مع فرق مبادرة الأمراض الوراثية العاملة بحضانات مستشفيات المحافظة، سير العمل بالمبادرة ومراجعة مؤشرات الأداء وآليات تنفيذ الخدمات المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور محمود أشرف، مدير إدارة المبادرات بالمديرية، والدكتورة أزهار سعيد، منسق مبادرة الأمراض الوراثية بالمديرية، وبمشاركة فرق المبادرة العاملة بوحدات الحضانات بالمستشفيات.

وأشار الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أن مبادرة الأمراض الوراثية تأتي ضمن المبادرات الصحية التي يتم تقديم خدماتها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة»، والتي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، بما يُسهم في سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها وفقاً للضوابط الطبية المعتمدة.
 

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وأشار نبيل، إلي أن مبادرة الأمراض الوراثية تكتسب أهمية خاصة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن عدد من الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة الطفل ونموه في حالة عدم إكتشافها والتعامل معها في الوقت المناسب، الأمر الذي يُعزز فُرص التدخل المبكر وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لحالة كل طفل.
 

فيما ناقش الإجتماع،.أهمية الدور الذي تقوم به فرق الأمراض الوراثية داخل الحضانات، والتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة للأطفال وإجراء الفحوصات المطلوبة في المواعيد المحددة، مع سرعة التعامل مع الحالات التي تستدعي عدد من الفحوصات أو رعاية طبية خاصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

كما تم التأكيد خلال الإجتماع، على اتباع الطرق الصحيحة في جمع العينات، وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، مع مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بجمع العينات وحفظها والتعامل معها، لضمان جودتها ودقة النتائج وتقليل فرص وجود أي أخطاء قد تؤثر على عملية الفحص.
 

تقييم أداء المبادرة

وشهد الإجتماع كذلك مراجعة وتقييم أداء المبادرة خلال الفترة السابقة، ومناقشة معدلات تنفيذ الخدمات المقدمة، والوقوف على أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه فرق العمل، مع التأكيد على العمل على تلافيها وتحسين آليات الأداء بما يضمن إنتظام تقديم الخدمة وتحقيق المستهدفات المحددة للمبادرة

وأشار الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، أن الإجتماع تناول التحديثات الجديدة الخاصة بالسيستم الخاص بالمبادرة مع التأكيد على أهمية تسجيل البيانات وإدخالها بصورة دقيقة ومنتظمة، ومراجعتها بشكل مستمر، بما يضمن وجود بيانات محدثة تساعد في متابعة الحالات وقياس مؤشرات الأداء بصورة دقيقة.

وأضاف السيد، كما تم التأكيد على الإلتزام بالتعليمات الوزارية الجديدة وآليات العمل المحدثة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين فرق المبادرة وإدارات المستشفيات، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأطفال.

وأضاف السيد ، أن الإجتماع أكد على أهمية الإلتزام بمعايير الجودة والتعليمات المنظمة لتنفيذ المبادرة، وضرورة إستمرار المتابعة الميدانية لأداء الفرق العاملة بالحضانات، بما يضمن إكتشاف الحالات بصورة مبكرة والتعامل معها وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة.

قنا الأمراض الوراثية حضانات المستشفيات 100 يوم صحة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

أرشيفي

السعودية .. إطلاق الإنذار المبكر في محافظة فرسان

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

رئيسة وزراء الدنمارك

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

ترشيحاتنا

إعادة تدوير بطاريات السيارات 2026

بورش تعيد تدوير بطاريات السيارات الكهربائية التالفة بطريقة مفاجئة

بي إم دبليو iX5

بي إم دبليو تقترب من طرح سيارة X5 الهيدروجينية

مكلارين أرتورا 2028

علامة خارقة تودع أشهر سياراتها وتوقف إنتاجها للأبد

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد