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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة القضية السكانية

القافلة السكانية الشاملة بقرية دندرة
القافلة السكانية الشاملة بقرية دندرة
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال استقبال الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، دعم وتكامل كافة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة القضية السكانية والارتقاء بخصائص المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية تفعيل دور اللجان التنسيقية والحملات التوعوية والخدمية الميدانية الشاملة، للوصول بالخدمات المتكاملة إلى الأسر القنائية في أماكنهم، تنفيذاً لرؤية الدولة وبما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وفي السياق، أجرت رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، زيارة شملت متابعة أعمال وحدة سكان محافظة قنا واللجان التنسيقية للسكان، والاطلاع على جهود الجهات المشاركة في تنفيذ التدخلات السكانية، في إطار متابعة جهود مواجهة القضية السكانية وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف الجهات.

كما شهدت رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، فعاليات الحملة السكانية الشاملة بقرية دندرة، والتي نظمتها وحدة السكان بمحافظة قنا برئاسة رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بالمحافظة، وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ومكتبة مصر العامة، والمجلس القومي للسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجمع الإعلام، وبدعم من الوحدة القروية بدندرة ومركز دندرة الثقافي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتضمنت الحملة، تقديم مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتوعوية والثقافية والتي استفاد منها 3120 مواطناً، إلى جانب التوعية بالقضايا السكانية وتعزيز الوعي المجتمعي بما يتناسب مع احتياجات أهالي القرية.



قنا وزارة التنمية القضية السكانية وحدة السكان وزارة التنمية المحلية التضامن الاجتماعي أخبار قنا

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