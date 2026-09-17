إدراج جامعة قنا في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات العلمية لعام 2026

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن إدراج الجامعة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات العلمية "Global Ranking of Academic Subjects – GRAS" لعام 2026.

وأشار عكاوي، إلى أن جامعة قنا تمكنت من حجز مكانة متميزة في هذا التصنيف العالمي المرموق بالظهور في تخصصَين علميَّين هما العلوم الزراعية، والعلوم البيطرية، ما يعكس تميز الجامعة في التخصصات الزراعية والحياتية والطبية، وتطور المنظومة البحثية بها.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للتقدم الذي تحققه الجامعات المصرية على المستوى الدولي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالارتقاء بمكانة المؤسسات التعليمية والبحثية في التصنيفات العالمية.

ووجه عكاوي، الشكر والتقدير للجنة التصنيف الدولي والاستدامة بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دورهم البارز ومجهوداتهم المتميزة في متابعة معايير التصنيف الدولي وتوفير البيانات المطلوبة التي ساهمت في تحقيق هذا التقدم الملموس للجامعة.



وأوضح الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية يعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات المختلفة اعتمادًا بصورة رئيسية على بيانات موضوعية؛ حيث يرتكز التصنيف على تسعة مؤشرات موزعة على خمس فئات رئيسية.

وتابع عبدالعظيم، و تشمل: مستوى أعضاء هيئة التدريس، والإنتاج البحثي رفيع المستوى، وجودة النشر، وتأثير الأبحاث، والتعاون الدولي، مع الاعتماد على قواعد بيانات عالمية واشتراط حد أدنى من المنشورات لدخول أى جامعة ضمن كل تخصص.