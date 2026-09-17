الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير مياه من داخل مسجد بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياه الخاصة بأحد المساجد في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المسؤول عن المسجد، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 13-9-2026 اكتشف سرقة خلاطات المياه الخاصة بالمسجد، واتهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بسرقتها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بذات الدائرة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.