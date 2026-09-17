وفاة مدرس أثناء اليوم الدراسي بأسيوط إثر هبوط حاد بالدورة الدموية

توفي محمود سيد عثمان، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة علي مبارك الإعدادية بنات بمدينة ديروط في محافظة أسيوط، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل المدرسة، أثناء اليوم الدراسي.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، يفيد بوفاة المعلم أثناء وجوده بالمدرسة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت علي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بالتوجه لمساندة أسرة المعلم وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، مع التشديد على سرعة إنهاء مستحقاته المالية وتسليمها إلى أسرته.

وتقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المعلم، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.