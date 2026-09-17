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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التيليجراف: زيادة مرتقبة لأسعار الديزل في بريطانيا مع تصاعد أزمة الإمدادات

أسعار الديزل
أسعار الديزل
أ ش أ

تواجه أسعار الديزل في بريطانيا خطر قفزة جديدة، إذ يتوقع مراقبون اقتصاديون وشركات متخصصة ارتفاع سعر اللتر إلى 2.30 جنيه إسترليني بحلول نهاية العام، مع تصاعد الضغوط على إمدادات الوقود العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكرت صحيفة «التليجراف» البريطانية، نقلًا عن شركة «وود ماكنزي» للاستشارات، أن أسعار الديزل في محطات الوقود قد ترتفع بنسبة 19% إضافية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022 بنحو 31 بنسًا للتر. 

وأرجعت الشركة هذه التوقعات إلى ارتفاع أسعار الديزل بالجملة وتقلص المعروض في الأسواق العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن أسعار الديزل في محطات الوقود البريطانية ارتفعت بالفعل بنسبة 35%، من 142.4 بنس للتر في نهاية فبراير إلى 192.7 بنس، وفقًا لبيانات رابطة السيارات البريطانية «AA».

وتجاوزت الأسعار حاجز جنيهين إسترلينيين للتر في عدد من المحطات، مع وصول أسعار الوقود بالجملة إلى مستويات قياسية.

وقال آلان جيلدر، من «وود ماكنزي»، إن أسعار الديزل عند بوابة المصنع قد ترتفع إلى 285 دولارًا للبرميل، بزيادة 65% عن متوسط أغسطس البالغ 173 دولارًا، ما قد يدفع أسعار التجزئة إلى مستويات غير مسبوقة. وأشار جانيف شاه، نائب رئيس أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»، إلى أن السوق يواجه اضطرابات لم يشهدها من قبل.

وأفادت «التليجراف» بأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، أسهما في زيادة مخاطر الإمدادات العالمية، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام إلى 106 دولارات للبرميل، بزيادة 20% منذ نهاية أغسطس.

أسعار الديزل بريطانيا جنيه إسترليني

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