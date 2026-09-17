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دعاء كشف البصيرة.. ردده يفتح الله عليك وينور بصيرتك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء كشف البصيرة.. ردده يفتح الله عليك وينور بصيرتك

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء كشف البصيرة، الدعاء سلاح المؤمن القوي وعلى كل مؤمن أن يدعو الله فى كل وقت وحين، فمن أراد أن يكشف الله له الحقيقة وينير بصيرته فعليه أن يردد دعاء كشف البصيرة، لذا يقدم موقع دعاء كشف البصيرة.

دعاء كشف البصيرة

اللهم انر بصيرتي.

دعاء ينور بصيرتي

اللهم انر بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور وانر طريقي بنورك واكشف لي أسرار العلم والظلمات واكشف أمامي عوالم الغيبيات واجعل لي نورا أمشي به بين الناس وأهتدي به في الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله.

دعاء كشف البصيرة

دعاء يارب دلني على الطريق الصحيح يارب دُلني على الطريق الصحيح، أرشدني إلى من هو خير لي وألهمني البُعد عن من هو شرٌ لي.

اللهم إن الطريق طويل وليس معي أحد إلا نفسي فأرشدني بحكمتك لا بحكمتي ودلني على ما تشاء لا على ما أشاء أنت صاحب الأمر وأنا ليس لي من الأمر شيء.


آية قرآنية تنير بها حياتك وطريقك

(( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)).

ماذا ادعو الله حتى ينور بصيرتي؟

اللهم يا نور النور انر بنورك الذي لا يضاهيه نور يا نور النور انت النور ومنك النور واليك النور سبحانك يا من استمد النور نوره من نورك ويا من اضاء الكون بشعاع من نورك ويا من استنارت القلوب بنورك ايدني وانرنى بنورك يا نور النور يا الله اللهم نور بصرى وبصيرتى وقلبى وعزيمتى بنورك يا نور النور ونور طريقى بنورك واكشف لى اسرار العلم والظلمات واكشف امامى عوالم الغيبيات واجعل لى نورا امشى به بين الناس واهتدى به فى الظلمات والمحيا والممات والقبر وفى آخرتى والجنات… اللهم لك الحمد يا نور، يا نور النور، يا نور قبل كل نور، ونور بعد كل نور، يا من له النور، وبه النور، ومنه النور، وإليه النور، وهو النور ، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك سبحانك انت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا نور النور كل نور خامد لنورك يا الله يا الله يا الله .

وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكاً وخرّ موسى صعقاً يا الله يا الله يا الله أنت المرهوب منك جميع خلقك يا نور النور أنت الذي احتجبت دون خلقك فلا يدرك نورك نور، يا الله يا الله يا الله أنت الرفيع الذي ارتفعت فوق عرشك من فوق سمائك فلا يصف عظمتك أحد من خلقك، يا نور النور قد استنار بنورك أهل سمائك واستضاء بضوئك أهل أرضك يامن احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه ، يامن تسربل بالجلال والعظمة وأشتهر بالتجبُّر في قدسه فلمّا بدا شعاعُ ُنورِ الحجُب من بهاء العظمة ، خرَّت الجبال متَدكدِكة َّلعظمتك ، وجلالك وهيبتك ، وخوفا ً من سطوتك ، راهبة ً منك ، فلا إله إلا أنت ، فلا إله إلا أنت يا من هو نور من نور ونور مع نور ونور على نور ونور فوق نور ونور في نور ونور أضاء به كل ظلمة وكُسر به كل جبار يا نور يا نور .

اللهم يا نور النور أنت النور ومنك النور وإليك النور سبحانك يا من إستمد النور نور من نورك ويا من أضاء الكـــون بشعـــاع مـــن نورك ويا من إستنارت القلوب بنورك أرني بنورك يا نور النور يا الله اللهم نور بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور ونور طريقي بنورك وإكشف لي أسرار العلم والظلمات وإكشف أمامي عوالم الغيبيات وإجعل لي نورآ أمشي به بين الناس وأهتدي به فـي الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله.

أدعية كشف البصيرة

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ).

(حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا).

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