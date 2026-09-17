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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تلميح بالارتباط.. القصة الكاملة لعلاقة أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري - أحمد العوضي
يارا السكري - أحمد العوضي
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تصريحات الفنانة يارا السكري، عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، إذ أشارت بشكل غير مباشر إلى ارتباطهما، خلال ندوة في قمة الإعلام العربي في دبي.

ويرصد موقع صدى البلد في التقرير التالي، التصريحات السابقة لـ يارا السكري، عن علاقتها بـ أحمد العوضي، بين النفي والتلميح. 

كل اللي اتقال إشاعات

في مايو 2025، علقت الفنانة يارا السكري -لأول مرة- على الشائعات التى انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي .

وقالت يارا السكري خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس إنه بالرغم من أن الشائعات طالت جميع بطلات مسلسل “فهد البطل” لكن كانت هى الاسم الأبرز بسبب أنها وجه جديد .

وأكملت السكري، معلقة: «أنه على الرغم من أنها لا تجمعها مشاهد رومانسية مع أحمد العوضي إلا أن الكثير أعتقد أنها سترتبط به»، معلقة: «أنا اتقال إنى هتجوز أحمد العوضي بالرغم أنى مجمعتنيش معاه أي مشاهد رومانسية ومش أنا لوحدي برضو صاحبة أغاني المسلسل وكل الممثلات اللى شاركوا فى المسلسل اتعرضوا للإشاعة دى بس أنا أكتر».

العوضي يرد 

وقبل التصريح السابق لـ يارا السكري، كشف الفنان أحمد العوضي ، عن نيته الارتباط بفتاه من خارج الوسط الفني وذلك بعد عيد الفطر 2025، ولم يعلن عن هويتها.

وقال العوضي، في مقابلته عبر منصة Watch It: مبحبش حد يسألني في حاجة شخصية، أنا مُتاح كفنان وممثل ونجم، لكن الحياة الشخصية مبحبش أتكلم فيها، أنا قلت إني هتجوز ولكن الناس بلورت الكلام وقالوا أسماء، أنا مقولتش هتجوز مين، أنا بتفرج زيي زي الناس على اللي بيقولوه.

العوضي إيده تقيلة

خلال ظهورها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، تحدثت يارا السكري، عن كواليس العمل مع أحمد العوضي، وكشفت عن تعرضها لإصابة في ذراعها أثناء تصوير أحد المشاهد.

وقالت: «العوضي إيده تقيلة شوية، كان هيخلع كتفي، وإحنا في مشهد اكتشاف الحمل وهو بيشدني جامد، مع الإعادة مكنتش عارفة أحرك دراعي، وقعدت أسبوعين أتعالج علاج طبيعي».

كما كشفت عن سبب انتشار شائعة زواجهما، موضحة أن إعلان العوضي وقتها نيته الزواج بعد رمضان جعل البعض يعتقد أنها المقصودة، خاصة أنها كانت وجهًا جديدًا، إلى جانب تداول مقاطع تجمعهما بعد تركيبها على أغانٍ رومانسية.

غالي عليّ جداً 

في ديسمبر 2025، كشفت الفنانة يارا السكري، حقيقة ارتباطها بـ الفنان أحمد العوضي، بعد الشائعات التي لاحقتهما مؤخرا.

وقالت يارا السكري، في لقاء مع برنامج عرب وود: «أنا عارفة الناس بيقولوا إيه.. أحمد العوضي يشرفني طبعاً وكل حاجة .. بس هو في الحقيقة مفيش ما بيننا أي ارتباط إحنا زملاء وأنا بحبه جداً وبعزه جداً وهو غالي علي جداً .. وهو أكتر إنسان ساندني وساعدني وأنا ممتناله». 

أتمنى أعيش قصة حب حقيقية 

في مارس 2026، وخلال لقاء مع «ET بالعربي»، علقت يارا على أمنيات الجمهور بأن تنتقل قصة حب «روح» و«علي كلاي» من الشاشة إلى الواقع، قائلة: «أنا أتمنى أعيش هذه الحالة في الحقيقة وأتمنى أعيش مثل هذه قصة الحب في الحقيقة».

وأوضحت أن الشائعات لا تزعجها، مشيرة إلى أن رؤية الجمهور لهما كثنائي مناسب تعكس، من وجهة نظرها، نجاحهما في تقديم قصة الحب على الشاشة.

بينا كيميا رهيبة

في فبراير 2026، قالت الفنانة يارا السكري، إنّ التعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" جاء بعد تجربة مشتركة ناجحة في مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أن العلاقة المهنية بينهما تتميز بالانسجام الكبير والدعم المتبادل، ما منحها راحة كبيرة أثناء التصوير وعدم الشعور بالقلق على أدائها الفني: "بيننا كيميا رهيبة، وبرتاح جدا في التعامل معاه، ومبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل معاه".

وأضافت في حوارها مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج "الإبداع في مصر"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المخرج محمد عبد السلام يقدم لها تعليمات مستمرة أثناء التصوير لتوجيه شخصية "روح" بطريقة دقيقة.

وأوضحت أن توجيهاته تساعد على إظهار الانفعالات الداخلية للشخصية، حتى مع هدوئها الطبيعي، لتقديم المشاهد بشكل درامي قوي يعكس الظلم والقهر الذي تشعر به.

فهد البطل عامل إيه؟

يوليو 2026، وفي أحدث تفاعل لافت، ظهر مقطع فيديو نشرته يارا عبر حسابها على فيسبوك، وجه خلاله أحد الأشخاص داخل ميكروباص سؤالًا إليها عن أحمد العوضي قائلًا: «فهد البطل عامل إيه؟»، لترد يارا باختصار: «كويس».

وبين تصريحاتها عن الشائعات، وحديثها عن قصة «روح» و«علي كلاي»، وصولًا إلى ردها الأخير عن العوضي، ظل الثنائي حاضرًا في دائرة اهتمام الجمهور، بينما لم تتضمن هذه التصريحات إعلانًا منها عن وجود علاقة عاطفية بينهما في الواقع.

الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب

وتحدثت يارا السكري-خلال ندوة في قمة الإعلام العربي في دبي- عن فكرة الثنائيات وعلاقة الجمهور بها، قائلة:  «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»، في إشارة إلى أن وجود الانسجام والمشاعر الحقيقية قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الجمهور يتفاعل مع أي ثنائي فني أو عاطفي.

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