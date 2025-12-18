غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

كشفت الفنانة يارا السكري، حقيقة ارتباطها بـ الفنان أحمد العوضي، بعد الشائعات التي لاحقتهما مؤخرا.

وقالت يارا السكري، في لقاء مع برنامج عرب وود: «أنا عارفة الناس بيقولوا إيه.. أحمد العوضي يشرفني طبعاً وكل حاجة .. بس هو في الحقيقة مفيش ما بيننا أي ارتباط إحنا زملاء وأنا بحبه جداً وبعزه جداً وهو غالي علي جداً .. وهو أكتر إنسان ساندني وساعدني وأنا ممتناله».

مسلسل علي كلاي

ويظهر أحمد العوضي بالمسلسل بشخصية ملاكم يخوض العديد من المعارك ويعيش قصة حب رومانسية طوال أحداث العمل الدرامية.

مسلسل "علي كلاي" يخوض بطولته أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أعمال أحمد العوضي

من جهة أخرى، يواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد شمشون ودليلة، الذي تشارك في بطولته الفنانة مي عمر.

وكان أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

"شمشون و دليلة" من بطوله أحمد العوضي ومي عمر و تأليف محمود حمدان وانتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل خلال هذه الفترة للاستقرار علي موعد التصوير النهائي.