جالي أنيميا من الحزن.. جنات تكشف أصعب فترات حياتها

كشفت الفنانة جنات عن تفاصيل مؤثرة من أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، وذلك خلال ظهورها في بودكاست “بعد الغياب” مع الإعلامية يارا أحمد.

وتحدثت جنات عن تأثير وفاة والدها عليها نفسيًا وصحيًا، قائلة: «جالي أنيميا من الحزن»، في إشارة إلى الحالة الصعبة التي مرت بها بعد رحيله، مؤكدة أن الحزن انعكس بشكل مباشر على صحتها الجسدية.

وأضافت جنات أن تلك المرحلة كانت من أكثر الفترات قسوة في حياتها، حيث احتاجت وقتًا طويلًا لتتمكن من تجاوز الألم والعودة تدريجيًا إلى توازنها النفسي والإنساني، مشيرة إلى أن دعم أسرتها والمقربين منها كان له دور كبير في تخطي هذه المحنة.

يُذكر أن ظهور جنات في البودكاست لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين أعربوا عن تعاطفهم الكبير معها، مشيدين بصراحتها وجرأتها في الحديث عن معاناتها مع الفقد