الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الهارب محمد ناصر
الهارب محمد ناصر

قال الهارب عمرو عبد الهادي، إن الإعلامي الهارب محمد ناصر مُنع من دخول إحدى الدول الخليجية، على خلفية تورطه في الحصول على مبلغ مالي قدره 250 ألف دولار من إحدى سيدات العائلة المالكة بتلك الدولة، دون توضيح أسباب أو مبررات حصوله على المبلغ المشار إليه.
 

وأضاف عبد الهادي أن عدم صدور تكذيب لما ذكره سيترتب عليه الإفصاح عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وأشار إلى واقعة سابقة تعود إلى عام 2018، تفيد بتلقيه اتصالًا من إحدى السيدات الأردنيات، أوضحت خلاله أنها سبق أن قدمت مساعدات للإعلامي محمد ناصر في برنامجه، وأن علاقة نشأت بينهما، إلا أنه لم يلتزم بوعوده تجاهها، ما دفعها إلى مطالبته لاحقًا.

كما تحدث عبد الهادي عن تورط الهارب محمد ناصر في بعض العلاقات النسائية، دون الخوض في تفاصيل، لافتًا إلى ورود مقاطع فيديو من إحدى السيدات تُظهر تواجدها داخل منزل الإعلامي المذكور.

وأوضح أنه أبلغ الإخواني الهارب محمد جمال هلال بتلك الوقائع، في ضوء سابقة عمله مع محمد ناصر في عدد من القنوات الفضائية، من بينها مصر الآن ووطن، إلا أنه لم يتلقَ أي تفاعل أو رد منه بشأن ما تم إبلاغه.

جدير بالذكر أن الهارب عمرو عبد الهادي ومحمد ناصر يعدوا من الموالين لكوادر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ومحرضين على العنف، عبر منصة اعتصام رابعة المسلح، في أنشطة وأعمال وصفت بالتحريضية والعنيفة.

كما أنهم يروجون لاضطلاع قيادات الجماعة الإرهابية بتكليف عناصرها بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية داخل البلاد، من بينها اغتيال العقيد وائل طاحون مفتش قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وعميد القوات المسلحة عادل رجائي، والمستشار هشام بركات النائب العام، إلى جانب استهداف بعض أبناء الطائفة المسيحية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد بعض المؤسسات الخدمية ودور العبادة المسيحية، من أبرزها تفجير معهد الأورام وحرق منشآت كنسية.

كما تسعي قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بدولة تركيا، ومن أبرزهم الإخوانيون يحيى موسى، محمد رفيق مناع، وعلاء السماحي، خلال الفترة الأخيرة، لإعداد مخطط يستهدف الإضرار بالدولة ومؤسساتها، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية بالبلاد.

وشمل مخططهم الدفع بأحد عناصر الجماعة الإخوانية، وهو أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، الذي سبق تواجده بإحدى الدول الحدودية وتلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل إلى داخل البلاد بصورة غير شرعية وتنفيذ عمليات إرهابية، تزامنًا مع إطلاق حركة حماس، المعروفة باسم حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أساليب تدريب عناصرها والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية قريبًا بالبلاد.

وأشارت المعلومات إلى اتخاذ العنصر الإخواني المذكور من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ المخطط بالاشتراك مع الإخواني إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، وهو عنصر بحركة حسم، حيث لقيا مصرعهما خلال مداهمة مكان اختبائهما عقب مبادرتهما بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار.

الهارب محمد ناصر محمد ناصر الإعلامي الهارب محمد ناصر الهارب عمرو عبد الهادي عمرو عبد الهادي الجماعة الإرهابية

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
اسعار الذهب اليوم
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
