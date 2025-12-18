قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
باست النعش .. شقيقة نيفين مندور تنهار أثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة

شيعت قبل قليل، جنازة الفنانة الراحلة نيفين مندور، من مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، بحضور الأهل والأصدقاء. 

وظهرت شقيقة نيفين مندور، متأثرة خلال الجنازة في لحظة وداع شقيقتها، وبكت بشدة وقامت بتقبيل النعش. 

وصل قبل قليل، جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور، إلى مسجد عمرو بن العاص، بمصر القديمة، والتي رحلت عن عالمنا فجر أمس الأربعاء. 

وينتظر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة نيفين مندور، من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة المغرب. 

عدلت أسرة الفنانة نيفين مندور، موعد ومكان جنازة الراحلة، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا أمس في منزلها بالإسكندرية.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، اليوم ،بعد صلاة المغرب في مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين.

كشف المهندس مصطفى عطالله، جار الفنانة الراحلة نيفين مندور، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية وأسفر عن وفاتها صباح اليوم، وسط حالة من الحزن والصدمة بين سكان العقار.

وقال عطالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن هناك معلومات غير دقيقة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب الوفاة، موضحًا أن ما أُثير حول حدوث ماس كهربائي في جهاز التكييف ومحاولة الراحلة الخروج من الغرفة لا يزال غير مؤكد.

وأوضح أن النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.

وأشار إلى أن الحريق وقع في الساعات الأولى من الصباح، وأن الدخان كان كثيفًا وغير طبيعي، وانتشر بسرعة كبيرة داخل العقار، لدرجة أنه لم يتمكن من فتح النوافذ بسبب انعدام الرؤية، رغم وجوده على بعد عدة أدوار من الشقة محل الحادث.

وأكد أن الشقة متحفظ عليها بسبب الحريق، موضحًا أنه لم تكن هناك ألسنة لهب ظاهرة من الخارج، بينما كان الدخان الكثيف هو العنصر الأبرز، مرجحًا أن يكون ناتجًا عن احتراق مواد صناعية أو بلاستيكية.

نيفين مندور جنازة نيفين مندور شقيقة نيفين مندور الفنانة نيفين مندور

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

الشيخ خالد الجندي

لماذا يجب تصحيح ألسنتنا في لغة الضاد؟ خالد الجندي يوضح

خالد الجندي

لماذا نحتفي باليوم العالمي للغة العربية؟ خالد الجندي يوضح

الصلاه

لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.. هل تجعل من يدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

