قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»

توروب
توروب
محمد سمير

انتقد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق الأحمر في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للثبات والهوية الواضحة تحت قيادة المدير الفني ييس توروب.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن التعاقد مع المهاجم كامويش يثير العديد من علامات الاستفهام، موضحًا: “لو كامويش كان لاعب مؤثر في ناديه، كان من الصعب جدًا تركه للأهلي في يناير، لأن أي لاعب مميز الأندية الأوروبية بتطلب فيه أرقام كبيرة”.

وأضاف أن التكوين الجسماني لكامويش ضعيف للغاية، وهو أمر واضح داخل الملعب، ما يؤثر على قدرته في الالتحامات والمواجهات القوية.

وتطرق أبومسلم إلى أزمة الظهير الأيسر، مؤكدًا أنها مستمرة منذ غياب علي معلول، قائلًا: “هناك أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيسر، والأهلي لم يجد الحل حتى الآن”.

وانتقد نجم الأهلي السابق غياب الشكل الفني للفريق، مشيرًا إلى عدم وضوح طريقة اللعب، وقال: “أنا مش حاسس بشكل الأهلي مع توروب، ومش فاهم حكاية التدوير بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، لأن ده المركز الوحيد اللي مينفعش يتعمل فيه تدوير، وده بيأثر على الاتنين”.

وأشاد أبومسلم بفريق البنك الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك حلولًا فنية مميزة، بينما ظهر الأهلي تائهًا في الشوط الأول، وكان من الأفضل تواجد لاعب ارتكاز صريح (مركز 6) بجوار زميله لتحقيق التوازن.

كما انتقد عدم ثبات التشكيل، قائلًا: “توروب معندوش ثبات في التشكيل، وده أمر خاطئ، لأن تثبيت التشكيل من أهم ميزات أي مدرب ناجح، والأهم إنه لحد دلوقتي لم يطور مستوى أي لاعب في الأهلي”.

وأكد أن أليو ديانج لا يجب أن يجلس على دكة البدلاء في أي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن إشراك أحمد عيد كان يجب أن يتم تدريجيًا، بدلًا من الدفع به في مباراة قوية، ما عرضه لانتقادات حادة بعد ظهوره بمستوى متواضع.

واختتم أبومسلم تصريحاته بالتأكيد على أن مركز حراسة المرمى لا يقبل فكرة التدوير، قائلًا: “دايمًا في حارس رقم واحد وحارس رقم اتنين، ومفيش حاجة اسمها تدوير في الحراسة، وده بيرجع لشخصية المدير الفني، وتوروب واضح إنه واثق في مصطفى شوبير، لكنه في نفس الوقت لا يريد خسارة محمد الشناوي”.

الأهلي أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي منتخب مصر ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إطلاق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل .. الخميس

صورة ارشيفية

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

جانب من الاجتماع

خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي

بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد