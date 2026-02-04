أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»

انتقد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق الأحمر في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للثبات والهوية الواضحة تحت قيادة المدير الفني ييس توروب.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن التعاقد مع المهاجم كامويش يثير العديد من علامات الاستفهام، موضحًا: “لو كامويش كان لاعب مؤثر في ناديه، كان من الصعب جدًا تركه للأهلي في يناير، لأن أي لاعب مميز الأندية الأوروبية بتطلب فيه أرقام كبيرة”.

وأضاف أن التكوين الجسماني لكامويش ضعيف للغاية، وهو أمر واضح داخل الملعب، ما يؤثر على قدرته في الالتحامات والمواجهات القوية.

وتطرق أبومسلم إلى أزمة الظهير الأيسر، مؤكدًا أنها مستمرة منذ غياب علي معلول، قائلًا: “هناك أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيسر، والأهلي لم يجد الحل حتى الآن”.

وانتقد نجم الأهلي السابق غياب الشكل الفني للفريق، مشيرًا إلى عدم وضوح طريقة اللعب، وقال: “أنا مش حاسس بشكل الأهلي مع توروب، ومش فاهم حكاية التدوير بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، لأن ده المركز الوحيد اللي مينفعش يتعمل فيه تدوير، وده بيأثر على الاتنين”.

وأشاد أبومسلم بفريق البنك الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك حلولًا فنية مميزة، بينما ظهر الأهلي تائهًا في الشوط الأول، وكان من الأفضل تواجد لاعب ارتكاز صريح (مركز 6) بجوار زميله لتحقيق التوازن.

كما انتقد عدم ثبات التشكيل، قائلًا: “توروب معندوش ثبات في التشكيل، وده أمر خاطئ، لأن تثبيت التشكيل من أهم ميزات أي مدرب ناجح، والأهم إنه لحد دلوقتي لم يطور مستوى أي لاعب في الأهلي”.

وأكد أن أليو ديانج لا يجب أن يجلس على دكة البدلاء في أي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن إشراك أحمد عيد كان يجب أن يتم تدريجيًا، بدلًا من الدفع به في مباراة قوية، ما عرضه لانتقادات حادة بعد ظهوره بمستوى متواضع.

واختتم أبومسلم تصريحاته بالتأكيد على أن مركز حراسة المرمى لا يقبل فكرة التدوير، قائلًا: “دايمًا في حارس رقم واحد وحارس رقم اتنين، ومفيش حاجة اسمها تدوير في الحراسة، وده بيرجع لشخصية المدير الفني، وتوروب واضح إنه واثق في مصطفى شوبير، لكنه في نفس الوقت لا يريد خسارة محمد الشناوي”.