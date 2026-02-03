ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

أكد محمد علي فهبم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن ما يحدث في مناخ مصر الآن ليس طبيعيا وهناك تذبذبات حرارية وفارق يصل لـ 15 درجة بين حرارة الليل والنهار وهذا فارق كبير للغاية .

وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" ما نشهده الآن من تغيرات مناخية كان من المفترض ان نشهدها في نهاية شهر مارس وليس الآن ".



واكمل محمد علي فهيم:" مصر تشهد اقل تأثيرات بالتغيرات المناخية في محيطها الإقليمي والعالمي وموقع مصر الجغرافي لا يجعلها تشهد تغيرات مناخية عنيفة ".

ولفت محمد علي فهيم :" مصر ليست معرضة إلى عواصف ثلجية أو فيضانات بسبب موقعها الجغرافي ".



وتابع محمد علي فهيم :" صدمة حرارية للنبات والإنسان وبالتالي لا ينبغي أن يقوم الفرد بتخفيف الملابس الشتوية "، مضيفا:" التذبذبات الحرارية تتسب في مشاكل للمحاصيل الزراعية والوزارة تنشر تحذيرات لحماية املحاصيل الزراعية



