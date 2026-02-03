قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟

تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" خلال ساعات.. ما الذي يحدث في الطقس؟
ياسمين القصاص

في ظل تقلبات جوية متسارعة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثا عاجلا كشفت فيه تفاصيل حالة الطقس السائدة خلال الساعات المقبلة، محذرة من استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة وما يصاحبها من تأثيرات على الرؤية والأحوال العامة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تحديث حديث صدر خلال منتصف اليوم، استمرار تأثر عدد كبير من محافظات الجمهورية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة. 

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر لمدة 6 أيام ودرجات الحرارة ...

وأكدت الهيئة أن ذروة هذه التقلبات الجوية تتزامن مع فترتي العصر والمساء، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على العديد من الطرق، خاصة بالمناطق المكشوفة والصحراوية.

تحرك الأتربة شرقا مع تقدم ساعات اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال المتابعة المستمرة والفورية لصور الأقمار الصناعية، أن الكتل الهوائية الصحراوية ما زالت تسيطر على شمال البلاد، وتمتد تأثيراتها حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مصحوبة برياح نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وشددت الهيئة على أن موجة الأتربة لم تنتهِ بعد، بل من المتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة، مع تحركها تدريجيا نحو الشرق، لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، إلى جانب شمال ووسط سيناء.

ذروة نشاط الرياح خلال ساعات العصر والمساء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الفترة الممتدة من منتصف اليوم وحتى المساء، والتي تعد من أكثر الفترات نشاطا للرياح، حيث قد تصل سرعتها إلى نحو 40 كيلومترا في الساعة، ويؤدي ذلك إلى زيادة فرص تكوّن عواصف ترابية محلية في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية، والمناطق المفتوحة، وأطراف المدن، بالإضافة إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

وبالتزامن مع نشاط الرياح، تسجل درجات الحرارة معدلات أعلى من المعتاد نسبيا، ما يزيد من الإحساس بسوء الأحوال الجوية، خاصة في ظل الأتربة العالقة في الهواء.

 وأكدت الهيئة أن الطقس يكون دافئا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار والعصر، بينما يميل إلى البرودة نسبيا خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة تصل 46.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا الإثنين 24-7-2023 ...

تحذيرات مشددة لقائدي المركبات

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرا مهما لقائدي السيارات، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر، لا سيما خلال ساعات الذروة المرورية المسائية، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناتج عن الأتربة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

كما أكدت الهيئة، في تنبيه عاجل، ضرورة ارتداء الكمامات أثناء التواجد خارج المنازل، وتجنب الخروج غير الضروري خلال ساعات العصر، مع أهمية حماية العينين من الأتربة، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وكبار السن.

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية - YouTube

موعد تحسن الأحوال الجوية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ حدة الأتربة في التراجع التدريجي خلال ساعات الليل المتأخرة، على أن تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم، مع انخفاض ملحوظ في نشاط الرياح على المحافظات الشمالية. 

الطقس الأرصاد الأرصاد الجويةالرياح رياح محملة بأتربة عواصف

