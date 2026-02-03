قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس مجلس النواب يحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء الجلسات العامة

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شدد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني وعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسات العامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وضمانًا لحسن سير المناقشات.

وقال رئيس المجلس، في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة العامة، إن وجود النواب تحت قبة البرلمان يفرض عليهم الانتباه الكامل لما يدور من مناقشات وما يُتخذ من قرارات وما يُطرح من موضوعات للبحث، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تُخوّل لرئيسه ضبط الجلسات وإدارتها، كما تُلزم جميع الأعضاء بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجبين.

وأوضح أن استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلسات قد يؤثر سلبًا على انتظام العمل البرلماني، ويُسبب تشويشًا على المناقشات، فضلًا عن مساسه بهيبة المجلس، مطالبًا الأعضاء الموقرين بالامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية داخل القاعة خلال انعقاد الجلسات.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب البرلمان اليوم

