سجلها حافل.. حسام زكي: خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة ليست مفاجئة

سلّط الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الضوء على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الخروقات (ليست مفاجئة) في ظل السجل الإسرائيلي المعروف في هذا الشأن، مؤكدًا أن تل أبيب تحاول تفادي استفزاز الولايات المتحدة بشكل مباشر، وتسعى في الوقت ذاته إلى عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم تنفيذ خروقات متكررة لا تصل إلى حد نسف الاتفاق بالكامل.

وفي تصريحات لـ (سكاي نيوز عربية)، الثلاثاء، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، حذّر زكي من خطورة التصعيد العسكري الأميركي المحتمل ضد إيران، واصفًا الوضع الإقليمي، لا سيما في إيران، بأنه «خطير جدًا» في ظل الحشد العسكري الأميركي الكبير في المنطقة.

وأشار إلى أن التجارب السابقة تظهر ميل واشنطن لاستخدام القوة عندما يبلغ الحشد العسكري هذا المستوى، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المواجهة أصبحت حتمية، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا ولم يُستنفد بعد.

وأوضح السفير زكي، أن هناك مساحة للضغط السياسي والدبلوماسي بهدف دفع الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أن المشاركة الواسعة لوزراء وممثلي الدول في القمة قد تسهم في إيجاد مخارج للأزمة الراهنة.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الموقف العربي ثابت وواضح في رفض عودة المنطقة إلى دوائر الحرب والصراع، موضحًا أن الدول العربية لا ترغب في أي تصعيد جديد، خاصة بعد انتهاء حرب غزة، مع وجود رغبة إقليمية عامة في الانتقال إلى مرحلة من السلام والاستقرار.

وانطلقت، الثلاثاء، في دبي أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل) بمشاركة دولية غير مسبوقة، ضمت أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء ورواد الاقتصاد والتكنولوجيا، وبمشاركة تجاوزت 6 آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وتركز أجندة القمة على محاور رئيسية تشمل الحوكمة العالمية، وتطوير القدرات البشرية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.