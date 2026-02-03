قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
أخبار العالم

سجلها حافل.. حسام زكي: خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة ليست مفاجئة

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

سلّط الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الضوء على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الخروقات (ليست مفاجئة) في ظل السجل الإسرائيلي المعروف في هذا الشأن، مؤكدًا أن تل أبيب تحاول تفادي استفزاز الولايات المتحدة بشكل مباشر، وتسعى في الوقت ذاته إلى عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم تنفيذ خروقات متكررة لا تصل إلى حد نسف الاتفاق بالكامل.

وفي تصريحات لـ (سكاي نيوز عربية)، الثلاثاء، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، حذّر زكي من خطورة التصعيد العسكري الأميركي المحتمل ضد إيران، واصفًا الوضع الإقليمي، لا سيما في إيران، بأنه «خطير جدًا» في ظل الحشد العسكري الأميركي الكبير في المنطقة.

وأشار إلى أن التجارب السابقة تظهر ميل واشنطن لاستخدام القوة عندما يبلغ الحشد العسكري هذا المستوى، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المواجهة أصبحت حتمية، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا ولم يُستنفد بعد.

وأوضح السفير زكي، أن هناك مساحة للضغط السياسي والدبلوماسي بهدف دفع الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أن المشاركة الواسعة لوزراء وممثلي الدول في القمة قد تسهم في إيجاد مخارج للأزمة الراهنة.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الموقف العربي ثابت وواضح في رفض عودة المنطقة إلى دوائر الحرب والصراع، موضحًا أن الدول العربية لا ترغب في أي تصعيد جديد، خاصة بعد انتهاء حرب غزة، مع وجود رغبة إقليمية عامة في الانتقال إلى مرحلة من السلام والاستقرار.

وانطلقت، الثلاثاء، في دبي أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل) بمشاركة دولية غير مسبوقة، ضمت أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء ورواد الاقتصاد والتكنولوجيا، وبمشاركة تجاوزت 6 آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وتركز أجندة القمة على محاور رئيسية تشمل الحوكمة العالمية، وتطوير القدرات البشرية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

قطاع غزة إسرائيل الانتهاكات الإسرائيلية خرق وقف إطلاق النار السفير حسام زكي جامعة الدول العربية القمة العالمية للحكومات دبي ايران طهران

