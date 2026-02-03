نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء

في حادثة هزت محافظة جنوب سيناء، تعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات لهجوم عنيف من مجموعة كلاب ضالة أمام منزله بمدينة رأس سدر، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس والبطن والركبة والقدم.

بداية المأساة

لم تمر واقعة هجوم الكلاب الضالة على طفل صغير بمدينة رأس سدر مرور الكرام، بل تحولت إلى صدمة إنسانية عميقة خيّمت على أهالي محافظة جنوب سيناء، بعدما نهشت الكلاب جسد طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، في مشهد مؤلم أعاد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة المشهد العام.

هجوم مفاجئ أمام المنزل

الطفل محمد عمرو كمال، البالغ من العمر 3 سنوات، كان يلعب أمام منزله بمساكن الشركة العامة للبترول، بالقرب من السوق التجاري بمدينة رأس سدر، وبجواره والده، قبل أن يفاجأ الجميع بهجوم عنيف من كلب مسعور، تبعته مجموعة من الكلاب الضالة، التي انهالت على الطفل تنهش رأسه وجسده الصغير.

ورغم محاولات الأب والجيران إنقاذه، فإن شراسة الهجوم تسببت في إصابات بالغة، قبل أن يتمكنوا بصعوبة من تخليصه من بين أنياب الكلاب.

سباق مع الزمن لإنقاذ الطفل

جرى نقل الطفل على الفور إلى مستشفى رأس سدر المركزي لإجراء الإسعافات الأولية، نظرًا لخطورة حالته، ثم تقرر تحويله إلى مستشفى مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، لاستكمال العلاج اللازم داخل وحدة العناية المركزة.

وأكد مصدر طبي أن الطفل يعاني من إصابات متعددة وخطيرة، شملت:

ثلاث إصابات في فروة الرأس

إصابتين بالبطن

إصابة بالركبة

عضة بالقدم اليمنى

مشيرًا إلى أن حالته العامة مستقرة نسبيًا، لكنه يحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة.

تدخل جراحي ورعاية مكثفة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى مجمع الفيروز الطبي جراحة عاجلة للطفل، تم خلالها تركيب دعامة للتغذية في الرقبة، على أن يخضع لاحقًا لعدة عمليات ترقيع جلدي في المناطق التي تعرضت للنهش، مع استمراره تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل العناية المركزة.

رواية الأسرة

قال محسن كمال، عم الطفل، إن الهجوم كان بالغ العنف، موضحًا أن نحو 10 كلاب ضالة شاركت في الاعتداء، وسحبت الطفل من مدخل المنزل إلى الشارع، وسط محاولات متكررة من الوالدين والجيران لإنقاذه.

وطالب بضرورة تدخل المسؤولين بشكل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد حياة الأطفال والمواطنين.

غضب شعبي ومطالب بالحلول

أثارت الواقعة حالة من الغضب والحزن بين أهالي جنوب سيناء، الذين جددوا شكاواهم من الانتشار المكثف للكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، محذرين من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، خاصة مع الأطفال.

تحركات رسمية لمواجهة الظاهرة

في أعقاب الحادث، كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجيهات من محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة مختصة لدراسة ملابسات الواقعة، وفحص المكان الذي حدث فيه الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة.

كما أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري، أنه جارٍ تنفيذ خطة متكاملة تشمل:

إنشاء ملاجئ لتجميع الكلاب خارج الكتل السكنية

تنفيذ برامج تعقيم للحد من تكاثرها

تطعيم الكلاب ضد مرض السعار

مأساة تتطلب حسمًا

وتبقى مأساة الطفل محمد عمرو جرس إنذار جديد، يدعو إلى تحرك عاجل وحاسم، لوضع حلول جذرية لظاهرة الكلاب الضالة، حفاظًا على أرواح الأبرياء، وحتى لا تتكرر فصول حزن جديدة في جنوب سيناء.